«Мыс Экстрим» на Шарташе заблокировала прокуратура Екатеринбурга

В ведомстве заявили, что у руководства нет прав на проведение каких-либо работ, ведь земли принадлежат МУГИСО. Руководство парка считает иначе.

Прокуратура Екатеринбурга внесла представление ГБУ СО «Шарташский лесной парк» о неправомочности действия по обустройству территории парка. Вопросы вызвал «Мыс Экстрим». Проверку инициировал заместитель председателя Заксобрания области Армен Карапетян.

Как пояснили в руководстве лесопарка изданию ЕАН, в представлении сказано, что у учреждения нет прав на проведение работ, так как территория принадлежит министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области, ГБУ «Шарташский лесной парк» же получило территорию в бессрочное пользование и может использовать ее только для организации отдыха.

Напомним, на территории лесопарка планируется строительство станции водных видов спорта «Мыс Экстрим». На территории планировалось разместить станцию водного проката, дежурную станцию спасателей, пристань для прогулочных и экскурсионных судов, ангар для хранения лодок и спортивного инвентаря, пляжную зону, оборудованную для людей с ограниченными возможностями, объекты общественного питания, спортивную площадку со стойками для волейбола, детскую площадку-песочницу с навесами и скамьями, пункт раздельного сбора мусора, пункт проката велосипедов.

Инвестором проекта выступил клуб Ночной хоккейной лиги «Темп», на месте уже начали строить ангар для хранения лодок и спортивного инвентаря, проведены работы по благоустройству пляжа, установлены оборудование для пляжного отдыха, деревянные беседки, биотуалеты, территория огорожена для сохранности имущества.

В договоре между лесопарком и «Темпом» не прописаны условия о передаче или предоставлении его части хоккейному клубу в пользование на время выполнения, в документе нет слов «передача» и «предоставление». Прокуратура Екатеринбурга настаивает, что руководство лесопарка заключать такой договор права не имело.

Руководство лесопарка называет претензии необоснованнами, так как, согласно ст. 209 ГК РФ, собственник земельного участка является обладателем триады прав по владению, пользованию и распоряжению им. В соответствии со ст. 269 ГК РФ, лицо, которому земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование, осуществляет владение и пользование этим участком в пределах, установленных законом.

﻿﻿﻿Поэтому, считают в лесопарке, они вправе возводить на территории участка сооружения или недвижимое имущество, в том числе и нестационарные беседки. ﻿﻿﻿

Отметим, ранее сообщалось, что участок земли с дачами Уральского отделения Российской академии наук в Шарташском лесопарке передан компании «Элит-групп» бизнесмена Акопа Карапетяна — родного сына затеявшего проверку Армена Карапетяна.

Напомним, это не первый скандал вокруг территории Шарташского лесопарка. Вопрос о том, появятся ли в непосредственной близости от озера термы «Баден-Баден», в городе рассматривали не один месяц.

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