На берегу Шарташа будет станция водных видов спорта и не будет терм

В следующем году на Шарташе реконструируют «Мыс Экстрим» (уже найден инвестор). Территорию, где «Баден-Баден» собирался строить термы, планируют благоустроить. Но денег на это пока нет.

В 2024 г. станцию водных видов спорта «Мыс Экстрим» на берегу озера Шарташ реконструируют. Там появится станция водного проката, пляжная зона, дежурная станция спасателей, спортивная площадка со стойками для волейбола, детская площадка-песочница и объекты общепита. Инвестором проекта станет компания «ТЕМП». Объем инвестиций оценивается в 20–30 млн руб.

По словам директора «Шарташского лесного парка» Сергея Бондарева, эскизный проект уже согласован с Главархитектурой и профильными министерствами. Сейчас «ТЕМП» разрабатывает проектную документацию. Открыть объект планируют к началу следующего теплого сезона: к концу апреля — началу мая.

На месте, где «Баден-Баден» собирался построить термальный комплекс (эту территорию передали Шарташскому лесопарку), должен появиться визит-центр с несколькими некапитальными домиками. Но сроки его создания неясны — денег у лесопарка нет, а только на разработку проекта требуется порядка одного миллиона рублей.

Другой участок «Баден-Баден» на Шарташе, где летом стояли бассейны, остался без изменений. Он находится в собственности компании.

Напомним, что компания Baden Family хотела построить термальный комплекс в южной части Шарташского лесопарка на месте баз «Экстрим» и SunDali. Участок входил в особо охраняемую природную территорию, и его хотели вывести из-под охраны государства. Но после протестов местных жителей строительство сначала отложили, а потом отменили из-за отрицательного заключения экологической экспертизы.

В 2023 г. Baden Family построила на Шарташе три бассейна и открыла «Шарташ пляж». Впоследствии Госстройнадзор Свердловской области признал стройку самовольной, и «Шарташ пляж» закрыли.

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