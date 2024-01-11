Комиссия по этике разрешила российским судьям вести свои подкасты и популярные блоги

В комиссии напомнили о необходимости «сохранять лояльность к судебной власти». Но при этом рекомендовали «избегать высказываний, которые могут причинить ущерб интересам правосудия».

Комиссия по этике Совета судей России разрешила судьям вести Telegram-каналы и блоги в «Яндексе», если они посвящены праву и вопросам юриспруденции, пишет Forbes. Кроме того, теперь судьям разрешается обсуждать юридические вопросы в подкастах. Делать это можно в нерабочее время и на безвозмездной основе:

Опубликование написанных судьей статей на правовые темы на страницах незапрещенных веб-приложений, как то «Яндекс» и «Телеграм», по своей сути ничем не отличается от опубликования тех же статей в научно-практических журналах, включая электронные журналы, и отвечает духу времени в условиях активно развивающихся цифровых технологий и онлайн-сервисов. Представляется, что участие судьи в аудиозаписях бесед на юридические темы с судьями и учеными-юристами с целью их последующего опубликования (размещения) на страницах (каналах) незапрещенных веб-приложений также можно отнести к одной из форм участия судьи в деятельности, связанной с развитием права и законодательства, в виде публичных дискуссий

«Telegram-каналы сегодня — это, по сути, новая, очень конкурентная и востребованная аудиторией форма медиа», — отметил вице-президент Федеральной палаты адвокатов и член Общественной палаты России Владислав Гриб:

И даже несмотря на то что у части профессионального сообщества — особенно возрастной части — сохраняется к ним некое недоверие, отрицать это бессмысленно. Поэтому, по сути, данным решением комиссия показывает, что судебная отрасль у нас в стране шагает в ногу со временем, понимает его веяния и может ими пользоваться.

Вместе с тем, по словам эксперта, следующим шагом уместно было бы сделать создание свода рекомендаций для судей, где говорилось бы о том, как следует вести Telegram-канал, модерировать контент и взаимодействовать с пользователями.

Комиссия уточняет, что судья имеет право свободно выражать свое мнение и участвовать в публичных дискуссиях. Судья обязан проявлять сдержанность и осмотрительность, быть беспристрастным по отношению к лицам, участвующим в деле, и сохранять лояльность к судебной власти. Кроме того, комиссия подчеркнула, что необходимо взвешенно подходить к выбору площадки для размещения статей и аудиозаписей бесед на юридические темы.

Параллельно с заключением о праве судьи на активную жизнь в интернете комиссия опубликовала еще два документа. В одном речь идет о том, могут ли судьи в отставке работать фотографами, если при этом оформлены как самозанятые. В этом плане ответ комиссии оказался категоричным — нет, не могут.

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