НДФЛ для удаленщиков, отказ от биометрии, дорогие сигареты. Что изменится с января 2024 г.

С 2024 г. меняются также правила выдачи кредитов, теперь банки обязаны уведомлять граждан не только о полной стоимости кредита, но и о возможном превышении кредитной нагрузки выше 50%.

С 1 января 2024 г. в России вступили в силу несколько изменений в законах и правилах. Среди них — повышение МРОТ, увеличение лимитов налогового вычета и подорожание техосмотра автомобилей. DK.RU сделал подборку главных изменений, которые вступили в силу 1 января 2024 г.

Изменение призывного возраста

С 1 января вступил в силу закон о повышении на три года верхней границы призывного возраста: ее подняли с 27 до 30 лет. Теперь на срочную службу в России будут призывать мужчин с 18 до 30 лет.

Как рассказывал DK.RU, ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснял, почему потребовалось поднять планку призывного возраста:

Демографическая ситуация серьезная, она влияет на объем мобилизационного ресурса, и для того чтобы мы не проседали, необходима именно такая редакция. В весенний призыв 2023 г. было призвано 147 тыс. человек. Чтобы эта цифра была устойчивой, и было, кого отбирать, расширяем соответствующие границы.

Кроме того, осенний призыв 2024 г., согласно поручению президента Владимира Путина, должен впервые пройти с использованием единого электронного реестра призывников с помощью электронных повесток.

Повышение МРОТ, прожиточного минимума и социальных выплат

C 1 января 2024 г. минимальный размер оплаты труда вырос на 18,5% до 19, 2 тыс. руб. Прибавка к зарплате составила около 3 тыс. руб. Это изменение в законодательстве, по сообщению чиновников, касается 4,8 млн человек.

DK.RU ранее рассказывал, что, по планам правительства, к 2030 г. МРОТ должен вырасти до 32 тыс. руб.

Также с 1 января вступили в силу новые нормы прожиточного минимума на душу населения. С 2024 г. для трудоспособного населения установлена норма в размере 16, 8 тыс. руб., для пенсионеров — 13,2 тыс. руб., для детей — 14,9 тыс. руб. В связи с ростом прожиточного минимума вырастет и размер пособий. Например, выплаты на детей до 3 лет, пособие на детей от 3 до 7 лет, а также пособие на детей от 8 до 16 лет.

Кроме того, с 1 января родители могут сохранять право на пособие по уходу за ребенком до полутора лет, даже если планируют выйти из декрета досрочно.

Ранее правительство также отмечало, что 1 января на 9,8% поднимется зарплата сотрудников в сферах образования, здравоохранения, соцобеспечения, культуры и науки.

Индексация пенсий

С 1 января 2024 г. пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,5%. Теперь средний размер страховой пенсии по старости составляет 23,4 тыс. руб. Она выросла на 1,6 тыс. руб.

Изменение НДФЛ

С 1 января для сотрудников, которые работают на российские организации за пределами РФ, устанавливается такая же ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что и внутри страны. Базовая ставка НДФЛ составляет 13%, в случае, если доходы превышают 5 млн руб. в год, — 15% вне зависимости от налогового резидентства.

Ранее депутаты предлагали установить ставку НДФЛ для уехавших россиян в размере 30%, но позже отказались от этой идеи.

При этом Минтруд запретил заключать трудовые договоры с сотрудниками, работающими из-за рубежа, рассказывал DK.RU.

Повышение налоговых вычетов

С января 2024 г. россияне смогут вернуть с расходов на лечение и образование 19,5 тыс. руб. вместо прежних 15,6 тыс. руб. (13% от 150 тыс. руб.). Вырос и размер налогового вычета, который можно вернуть за обучение ребенка: вместо 6,5 тыс. руб. максимальный возврат составит 14,3 тыс. руб. (13% от 110 тыс. руб.)

Согласие и отказ от обработки биометрии

С 1 января 2024 г. граждане смогут давать и отзывать свое согласие на размещение и обработку биометрических персональных данных в Единой биометрической системе (ЕБС). Сделать это можно с помощью «Госуслуг».

Также там можно направить оператору ЕБС требование о блокировании, удалении и уничтожении биометрических персональных данных из системы.

В октябре МФЦ в России столкнулись с наплывом желающих отказаться от биометрии, рассказывал DK.RU. Россияне массово писали отказы на услугу сбора и хранения биометрических данных, в которые входят фото лица и запись голоса.

Новые правила выдачи кредитов

С 1 января банки и микрофинансовые организации (МФО) должны учитывать для каждого заемщика показатель долговой нагрузки. Должников будут информировать о рисках, если они решат взять кредит при долговой нагрузке выше 50%.

При этом ЦБ вводит для банков ограничение: допустимая доля потребительских кредитов с высокой долговой нагрузкой должна быть снижена с 30 до 25%.

Также с 21 января 2024 г. банки будут информировать о праве заемщика отказаться от любой дополнительной услуги.

С 2024 г. на постоянной основе вводится право пользования кредитными каникулами. В случае, если человек заболел, потерял работу или его среднемесячный доход упал больше чем на 30%, он сможет до полугода не платить по потребительскому кредиту.

Льготная ставка НДС

С 1 января расширился перечень товаров для детей, на которые распространяется пониженная ставка НДС в размере 10%. Теперь в список включены бутылочки, ванночки для купания, детские автокресла и велосипеды.

Оказание медпомощи без согласия

С 5 января 2024 г. бригады скорой помощи могут проводить медицинское вмешательство без информированного добровольного согласия пациента в случаях, когда присутствует угроза для его жизни. Ранее требовалось собирать консилиум. От этого правила отказались, поскольку выездные бригады вне медучреждения не имеют такой возможности.

Изменение условий выдачи маткапитала

С 2024 г. материнский капитал могут получать только те родители, которые имеют гражданство РФ на момент рождения ребенка, и только если ребенок является гражданином России по рождению. Нововведение не касается жителей новых регионов.

Напомним, что в 2024 г. выплата за первого ребенка составит 631 тыс. руб., а за второго — 834 тыс. руб.

Рост цен на техосмотр

Стоимость техосмотра легковых автомобилей с 1 января 2024 г. увеличилась на 12%. Минимальный тариф для самой массовой категории транспортных средств М1 (легковые автомобили) теперь составляет 1022 руб. вместо прежних 913 руб. При этом для центральной России средний тариф ТО составит 1,7-2 тыс. руб.

Рост цен на сигареты

Министерство сельского хозяйства повысило минимальную стоимость пачки сигарет в России. С 1 января по 31 декабря 2024 г. она составляет 129 руб.

Рост цен на сигареты связан с ростом акциза. С 1 января 2024 г. ставка на сигареты и папиросы составит 2 813 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 820 руб., рассказывал DK.RU.