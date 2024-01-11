«Справедливая цена»: производители не собираются понижать цены на яйца

Отпускная цена яиц у производителей по долгосрочным договорам сейчас превышает 100 руб. Зарубежные поставки яиц не должны оказать существенного влияния на рынок.

Производители яиц назвали резкое подорожание продукции «абсолютно нормальным, справедливым и адекватным» и считают, что стоимость продукции не упадет после появления на рынке турецких яиц. Диапазон цен в 110-125 руб. наиболее адекватен, считает генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева, пишет «Парламентская газета». Отпускная цена яиц у производителей по долгосрочным договорам находится на отметках в 95-105 руб., остальная сумма — собственные расходы розничных сетей и неизбежная торговая наценка.

В конце декабря сообщалось, что Россельхознадзор открыл поставки инкубационных яиц с еще шести турецких предприятий. Турция предоставила России гарантии соответствия яиц ветеринарно-санитарным требованиям РФ и ЕАЭС. Закупочная стоимость яиц из Турции и Азербайджана схожа с ценами российских производителей.

В декабре Владимир Путин принес россиянам извинения за резкий рост цен на куриные яйца и пообещал найти замену в Турции. Он отметил, что для многих граждан яйца — один из главных источников белка. Пошлина на турецкие яйца была обнулена с 1 января. Скорее всего, поставщики ждали этого момента, чтобы начать оформление со 2 или 3 января. Пока их доставят, пока они пройдут отгрузку, на полках они окажутся где-нибудь к 10 января.