На заводе Hyundai в Петербурге возобновили сборку Solaris и Kia Rio

Сейчас на предприятии могут собирать по 5 машин в день, на заводе есть полный набор комплектующих на 2 тыс. автомобилей. Еще 70 тыс. авто можно будет собрать, если получится докупить комплектующие.

Завод Hyundai (Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус) в Санкт-Петербурге запустил сборку недособранных ранее машин моделей Rio и Solaris, сообщает телеграм-канал «Российский автомобиль».

Известно, что с 9 по 19 января планируют собирать по пять машин в день, при этом на заводе имеется полный набор комплектующих примерно на 2 тыс. автомобилей. В дальнейшем завод сможет собрать еще 20 тыс. авто, если будут докуплены электронные блоки. Оставшиеся 50 тыс. машин, для которых есть комплектующие, потребуют более серьезной доштамповки.

Напомним, что завод Hyundai в Санкт-Петербурге почти два года находился в простое, 9 января предприятие возобновило работу. Сейчас на заводе работает 800 человек.

После оптимизации штата в феврале 2023 года у нас осталась примерно одна смена. Сегодня занимаемся обучением персонала и обслуживанием оборудования, — сообщил представитель «ХММР».

В конце декабря 2023 г. стало известно, что южнокорейская Hyundai Motor одобрила продажу завода в России в Санкт-Петербурге российской компании «Арт-Финанс», которая является структурой группы «Авилон». Стоимость сделки по продаже завода составила около 10 тыс. руб. при реальной стоимости активов порядка 19,1 млрд руб.

Предполагалось, что на заводе будут собирать китайские автомобили Например, GAC и Chery, которые являются главными партнерами «Авилон». Также шли переговоры с еще одной китайской фирмой, которая не называется.

При этом источники говорят, что «Авилон» испытывает кадровый дефицит. Усложняет ситуацию тот факт, что ранее «Арт-Финанс» выкупил у немецкого концерна Volkswagen завод в Калуге. Сумма сделки составила 125 млн евро. Его также необходимо доукомплектовывать сотрудниками.