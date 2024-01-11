Пенсия мечты: россияне признались, что хотят получать не менее 47,6 тыс. руб. в месяц

Размер «пенсии мечты» различается в зависимости от места проживания. Чем старше респонденты и больше их доходы, тем выше показатель «пенсии мечты», отмечается в исследовании.

Опрос о размере «пенсии мечты» проводила компания Superjob с 13 по 31 декабря 2023 г. среди экономически активного населения в возрасте старше 18 лет по всей территории России. В результате среднестатистической выборки из 1,6 тыс. человек желаемый размер будущей пенсии составил 48,7 тыс. руб. у мужчин и 46,7 тыс. у женщин.

Желания зависели от пола и возраста опрашиваемых россиян, а также от размера среднего ежемесячного дохода. Так, у лиц до 34 лет желаемая пенсия составляет 46,1 тыс. руб. и 49,1 тыс. руб. у тех, кто старше 45 лет. Люди, владеющие ежемесячным доходом свыше 100 тыс. руб. в месяц, хотят получать 50,3 тыс. руб.

Размер «пенсии мечты» различается в зависимости от места проживания. В Москве и Санкт-Петербурге он составляет 51,5 тыс. и 49 тыс. руб. соответственно. В Ярославле и Астрахани показатель ниже — 43,8 тыс. и 43 тыс. руб. Желаемый размер пенсий у жителей городов-миллионников находится в диапазоне 44,7–51,5 тыс. руб., следует из результатов опроса.

В ноябре опрос «СберНПФ» показал, что среднестатистическому россиянину для поддержания качественной жизни на пенсии необходимо ежемесячно 59,2 тыс. руб. А самые высокие требования оказались у жителей Москвы и Санкт-Петербурга — 104 тыс. и 83 тыс. руб. в месяц соответственно. С 1 января пенсии для неработающих россиян выросли на 7,5%, что, как заявляли в Госдуме, коснется более 32 млн человек. В Минтруде отмечали, что при этом средний размер пенсий составит 23 405 руб. В общей сложности на их выплаты будет направлено 10 трлн руб.