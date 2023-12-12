На сколько в 2024 г. вырастет прожиточный минимум, МРОТ и кому поднимут пенсии?

Инфляции к концу 2023 г., по официальным данным, составит 7,5%. В связи с этим проиндексируются зарплаты бюджетников, прожиточный минимум, минимальный размер отплаты труда и пенсии.

Правительство Свердловской области установило размер прожиточного минимума в 2024 г. Он составит 15,29 тыс. руб. на душу населения. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как сказано в документе, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 16,67 тыс. руб., для пенсионеров — 13,15 тыс. руб., для детей — 15,28 тыс. руб. В сентябре сообщалось, что для трудоспособного населения и пенсионеров прожиточный минимум повысят на 7,2% — до 16,46 тыс. и 12,98 тыс. руб., пишет «Ъ-Урал».

В 2023 г. прожиточный минимум на душу населения составляет 14 тыс. руб. в месяц, для трудоспособного населения — 15,35 тыс. руб., для пенсионеров — 12,11 тыс. руб., для детей — 14,62 тыс. руб.

Напомним, ранее мы писали, что в России проиндексируют и пенсии. Но не всем. Нововведение коснется только неработающих пенсионеров. Размер индексации — 7,5%: фиксированная часть составит более 8 тыс. руб., а один пенсионный коэффициент будет стоить 133 руб. Пенсионерам, которые участвуют в системе обязательного пенсионного страхования, то есть работающей категории, выплаты пересчитают с 1 августа.

Также мы писали, что с 1 января 2024 г. МРОТ вырастет сразу на 3 тыс. руб и составит 19 242 руб. Принятие закона обеспечит индексацию зарплаты примерно 4,8 млн работников. При этом, по планам правительства, к 2030 г. МРОТ должен вырасти до 32 тыс. руб.

В 2024 г. вырастет и максимальный размер пособия по беременности и родам. Максимальный размер пособия составит 565,5 тыс. руб., а за многоплодную беременность — 783, 7 тыс. руб.

Также с 2024 г. вырастет размер универсального пособия, которое объединяет выплаты на детей до 3 лет, пособие на детей от 3 до 7 лет, а также пособие на детей от 8 до 16 лет. Минимальное универсальное пособие увеличится до 7,4 тыс. руб. Выплаты на детей до 16 лет составят 50%, 75% или 100% от детского пособия в размере 14,9 тыс. руб.

Материнский капитал в 2024 г. проиндексируют на 7,5%. В новом году выплата за первого ребенка составит 631 тыс. руб., а за второго — 834 тыс. руб.

Также в 2024 г. проиндексируют пенсии на 7,5%. После этого средний размер страховой выплаты неработающему пенсионеру составит 23,4 тыс. руб.

Кроме того, с 2024 г. максимальный размер социальных налоговых вычетов повысится: по расходам на обучение детей — с текущих 50 тыс. руб. до 110 тыс. руб. в год; на собственное обучение, лечение и приобретение лекарств — со 120 тыс. руб. до 150 тыс. руб. Вернуть можно 13% от этих сумм при условии уплаты НДФЛ в бюджет на соответствующую сумму.

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