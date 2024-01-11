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Самолет «Уральских авиалиний», севший в поле под Новосибирском, все-таки утилизируют

Самолет «Уральских авиалиний», севший в поле под Новосибирском, все-таки утилизируют
Иллюстрация: Телеграм-канал «Уральских авиалиний»

Авиакомиссия пришла к выводу, что эксплуатировать судно в будущем нецелесообразно. А для того, чтобы организовать его взлет с поля, потребуются слишком большие вложения.

#УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ#НОВОСТИ

О том, что компания «Уральские авиалинии» прекратила попытки спасти свое судно, сообщил телеграм-канал SHOT. В результате проведенных экспертиз авиакомиссия пришла к выводу, что восстанавливать самолет нецелесообразно. Поэтому Airbus A320 разберут на запасные части и металлолом.

Информацию о том, что самолет уже не взлетит, КП-Екатеринбург подтвердил второй пилот Эдуард Семенов, который садил борт в поле.

В пресс-службе авиакомпании журналистам 66.RU сообщили, что «до окончания расследования никаких решений не будет принято». Однако ранее директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявлял, что для взлета с поля в Новосибирской области нужно будет строить взлетную полосу, а это экономически невыгодно.

Решение авиакомпании о дальнейшей судьбе самолета во многом зависело от результатов переговоров с «АльфаСтрахованием», которое выступает страховщиком лайнера. В декабре DK.RU писал, что представители этой компании заявили о том, что шансы на восстановление самолета есть. Как изменилась позиция «АльфаСтрахования» к настоящему моменту и выплатит ли компания компенсацию «Уральским авиалиниям», не сообщается.

Напомним, пассажирский самолет Airbus-A320, летевший из Сочи в Омск, 12 сентября совершил вынужденную посадку в поле в Каменке. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации.

В ходе расследования возникли вопросы к пилотам, посадившим самолет, — их уровень подготовки оценили как «недопустимо низкий». В декабре в даже появилась информация, что их попросили уволиться из авиакомпании по собственному желанию, но в итоге от работы так и не отстранили.

Автор: Елизавета Порошина
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