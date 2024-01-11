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Валентин Кузякин запустит новое заведение на месте ресторана «1991» в Ельцин Центре

Валентин Кузякин запустит новое заведение на месте ресторана «1991» в Ельцин Центре
Иллюстрация: Страница «Engels» ВКонтакте

Легендарное заведение, которым последние годы управлял Кирилл Шлаен, закрылось в августе 2023 г. В новом проекте обещали сохранить связь с тематикой музея.

#ЕДА#НОВОСТИ

В Ельцин Центре готовятся открыть заведение «Engels 1991». Его в коллаборации с «Ельцин Центром» запустит ресторатор Валентин Кузякин. Предполагается, что это будет не кофейня (как другие точки сети «Engels»), а полноценное кафе с полным обеденным меню.

Как рассказал е1.ru сам ресторатор, проект запустят в начале марта:

Формат будет несколько отличаться от наших остальных заведений, поскольку это уже не только «Engels», но и кафе при одном из лучших музеев страны, связь с которым обязательно будет ощущаться. Например, из «1991» к нам перекочует страничка фирменных блюд Наины Иосифовны (Ельциной).

Ресторан «1991» работал практически с момента открытия «Ельцин-Центра» — его запустили в 2016 г. С 2020 г до 2023 г. им управлял ресторатор Кирилл Шлаен, осенью он вышел из проекта.

Сеть кофеен «Engels» сейчас состоит из трех заведений, расположенных в центральных локациях города.

Ранее DK.RU писал, что свой новый гастропроект анонсировала Елизавета Величкина — она планирует запустить в начале 2024 г. небольшой фудкорт в ТЦ Veer Mall, где будут готовить японские панкейки и bubble tea.

А перед новым годом в «Пассаже» заработал обновленный фуд-молл. Он расположен на четвертом этаже торгового центра. На площадке продолжат работать «Бургер Кинг» и «Суши Маркет». И откроются 13 новых ресторанов. В фудмаркете одновременно могут находиться до 250 человек.

 

Автор: Елизавета Порошина
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