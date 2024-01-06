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Дочь Игоря Алтушкина Елизавета Величкина откроет новое заведение в Екатеринбурге

Дочь Игоря Алтушкина Елизавета Величкина откроет новое заведение в Екатеринбурге
Иллюстрация: Страница VEER Mall в соцсети ВКонтакте

Это будет небольшой фудкорт с японскими панкейками в ТЦ Veer Mall. Идею для нового проекта предприниматель почерпнула во время поездки в Лондон.

#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

Новый гастропроект Елизавета Величкина планирует запустить в начале 2024 г. Предполагается, что небольшой фудкорт, где будут подавать японские панкейки и bubble tea (чайный напиток с желейными шариками), откроется в ТЦ Veer Mall. Название и четкие сроки запуска заведения предприниматель пока не раскрывает. Если формат понравится жителям города, аналогичные фудкорты откроются и в других местах.

Я загорелась этой идеей в сентябре 2023 г. Была в Лондоне, в Чайна-тауне. Зашла в японское кафе. Там делают сладкие вафли, супер-вкусные. Все отфоткала. Говорю своим: «Давайте пробовать. Давайте делать», — рассказала Елизавета Величкина в интервью URA.RU.

Ранее DK.RU писал, что в конце прошлого года предприниматель открыла семейный ресторан Olio с итальянской кухней и детской комнатой в «Покровском пассаже». Он занял место ресторана Dolce Vita, закрывшегося в мае 2022 г. после 20 лет работы. Реализацией проекта занималась команда ресторана «Сезоны».

Елизавета Величкина рассказала журналистам, что новое заведение заинтересовало екатеринбуржцев:

Мы не ожидали такого аншлага! В 16-17 декабря (в первые дни после открытия ресторана, — прим. ред.) была полная посадка. Мы даже закрылись, чтобы всех взбодрить, чтобы все быстрее бегали.

Напомним, что Елизавета Величкина планирует запустить в центре Екатеринбурга еще два ресторанных проекта. Первый разместится в историческом особняке на ул. Горького, по соседству со штаб-квартирой РМК. Второй — в павильоне «Цветы» на Плотинке, после реконструкции площадь объекта (348,5 кв. м) будет увеличена за счет пристроя. Сроки реализации проектов корректируются.

Читайте также на DK.RU: В Пассаже открылся фудмаркет на 250 человек.

Автор: Елизавета Порошина
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