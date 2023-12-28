В Пассаже открылся фудмаркет. Пока он работает в техническом режиме

Фуд-молл находится на четвертом этаже торгового центра. Он рассчитан на 250 человек. Под него полностью переделали интерьер. О былой «роскоши» напоминают только напольная плитка и колонны.

Компания «Малышева, 73» приступила к обновлению фудкорта на четвертом этаже «Пассажа» в апреле 2023 г. К концу декабря работы были завершены. Посетители уже могут оценить преображение площадки, правда, до конца января «Терминал E» работает в техническом режиме.

Интерьер фудкорта полностью изменили, он стал более современным и молодежным.

«Пассаж» взял вектор на омоложение, здесь открывают новые магазины, кофейни. «Стокманн», например, привел сюда новую аудиторию. Фуд-корт тоже решили изменить. Он будет более камерным, чем Estory, дизайн выбрали более спокойный, но при этом современный, — говорит руководитель проекта Мария Швецова (цитата по e1.ru).

В фудмаркете одновременно смогут находиться до 250 человек.

На площадке продолжат работать «Бургер Кинг» и «Суши Маркет». И откроются 13 новых ресторанов.

В их числе:

«Плов и мясо»;

«Тбилисоба»;

Blackpink;

RightHops;

«Гирос»;

Miss Tarte;

LUA.

Некоторые заведения начнут принимать гостей в ближайшие дни. Полноценное открытие «Терминала E» состоится в конце января.

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