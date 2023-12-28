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В Пассаже открылся фудмаркет. Пока он работает в техническом режиме

В Пассаже открылся фудмаркет. Пока он работает в техническом режиме
Автор фото: Максим Бутусов. Иллюстрация: E1.RU

Фуд-молл находится на четвертом этаже торгового центра. Он рассчитан на 250 человек. Под него полностью переделали интерьер. О былой «роскоши» напоминают только напольная плитка и колонны.

#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

Компания «Малышева, 73» приступила к обновлению фудкорта на четвертом этаже «Пассажа» в апреле 2023 г. К концу декабря работы были завершены. Посетители уже могут оценить преображение площадки, правда, до конца января «Терминал E» работает в техническом режиме.

Интерьер фудкорта полностью изменили, он стал более современным и молодежным.  

«Пассаж» взял вектор на омоложение, здесь открывают новые магазины, кофейни. «Стокманн», например, привел сюда новую аудиторию. Фуд-корт тоже решили изменить. Он будет более камерным, чем Estory, дизайн выбрали более спокойный, но при этом современный, — говорит руководитель проекта Мария Швецова (цитата по e1.ru).

В фудмаркете одновременно смогут находиться до 250 человек.

На площадке продолжат работать «Бургер Кинг» и «Суши Маркет». И откроются 13 новых ресторанов.

В их числе:

  • «Плов и мясо»;
  • «Тбилисоба»;
  • Blackpink;
  • RightHops;
  • «Гирос»;
  • Miss Tarte;
  • LUA.

Некоторые заведения начнут принимать гостей в ближайшие дни. Полноценное открытие «Терминала E» состоится в конце января.

Напомним, что в «Екатеринбург-Сити» появится гастромолл с lounge-зонами и переговорными. Компания «УГМК-Застройщик» планирует сдать мультифункциональный шестиэтажный комплекс в эксплуатацию в июне 2024 г. Объем инвестиций в проект составит в 2,5 млрд руб.

Ранее DK.RU сообщил, что в Екатеринбурге появился белорусский аналог IKEA и Zara Home. Магазин «Да дому» открылся в ТЦ «МЕГА» 22 декабря. На площади в 238 кв. м представлены товары для интерьера, постельное белье, домашняя одежда, посуда. Всего — более 550 позиций. 

Автор: Виктория Говорковская
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