Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 2 раза по итогам 2023 года
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования по итогам 2023 г. в два раза по сравнению с предыдущим годом – до 41,4 млрд руб.
Ипотечный портфель банка Уралсиб на 01.01.2024 г. вырос в 1,2 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года и составил 131,4 млрд руб.
Основной рост в этот период произошел за счет кредитования по госпрограммам – «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Из собственных программ банка наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.
Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/ ОГРН 1020280000190 erid: