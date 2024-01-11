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Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 2 раза по итогам 2023 года

Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 2 раза по итогам 2023 года
Иллюстрация: unsplash.com

Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования по итогам 2023 г. в два раза по сравнению с предыдущим годом – до 41,4 млрд руб.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Ипотечный портфель банка Уралсиб на 01.01.2024 г. вырос в 1,2 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года и составил 131,4 млрд руб.

Основной рост в этот период произошел за счет кредитования по госпрограммам – «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Из собственных программ банка наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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О БАНКЕ

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 января 2024 г. насчитывает 217 точек продаж, 1351 банкомат и 279 платежных терминала.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 гhttps://www.uralsib.ru/  ОГРН 1020280000190 erid: LjN8K23uv

 

Автор: Мария Смирнова
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