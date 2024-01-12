«Угроза гибридного влияния»: КПП на границе с Финляндией снова на замке

Ограничения на границе с Россией начались после инструментальной миграции, которой, по мнению финнов, способствует РФ. Пересмотреть решение Финляндия обещает уже в феврале.

Пропускные пункты будут закрыты до 11 февраля 2024 г., такое решение приняло правительство Финляндии, объяснив свое решение «угрозой гибридного влияния». По мнению властей страны, риск возобновления миграции на восточной границе представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности и общественному порядку в Финляндии.

Ограничения на границе с Россией были введены в конце ноября из-за продолжающейся «нелегальной иммиграции на восточной границе Финляндии» сроком до 15 января. Правительство отметило, что инструментальная миграция, которой способствует Россия, в том числе связана с распространением международной преступности, — заявила министр внутренних дел Мари Рантанен:

Судя по информации, собранной властями, весьма вероятно, что деятельность России по оказанию гибридного влияния возобновится и расширится, как мы видели ранее. Поэтому мы считаем необходимым держать восточную границу закрытой.

Правительство Финляндии отметило, что планирует регулярно оценивать свое решение по мере развития ситуации в приграничных территориях России в сотрудничестве с министерством внутренних дел и другими государственными органами.

Финляндия открыла на один день и закрыла все КПП на границе с Россией еще 15 декабря, рассказывал DK.RU. В начале декабря издание Yle сообщило, что пограничная служба Финляндии готовится открыть пункты пропуска на границе с Россией 12 декабря. 14 декабря граница открылась и к двум пропускных пунктам «Ваалимаа» и «Ниирала» прибыли 62 мигранта, попросив об убежище. В результате правительство Финляндии приняло решение полностью закрыть границу с Россией до 15 января, сообщила глава МВД страны Мари Рантанен.