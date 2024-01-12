Дефицит российского бюджета по итогам года превысил 3,2 трлн руб.

Ситуация с исполнением бюджета во второй половине 2023 г. существенно изменилась. По предварительной оценке Минфина, доходы федерального бюджета выросли за год на 4,7% и достигли 29,123 трлн руб.

Министерство сообщило, что ненефтегазовые доходы бюджета в 2023 г. составили 20,3 трлн руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 25%, следует из предварительной оценки Министерства финансов РФ. Нефтегазовые доходы составили 8,8 трлн руб. и год к году сократились на 23,9%. По данным ведомства, в 2023 г. доходы федерального бюджета составили 29,1 трлн руб., что на 4,7% выше уровня 2022 г. Расходы, по оценке Минфина, год к году выросли на 4%, до 32,4 трлн руб.

В 2022 г. дефицит, по подсчетам Минфина, составлял 3,3 трлн руб., или 2,1% ВВП. Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов (оборотные налоги, налог на прибыль) остается устойчиво положительной в том числе к уровню 2021 г., отметили в ведомстве.

Дефицит бюджета в размере 1,9% ВВП оказался хуже ожиданий, которые в конце декабря высказал глава Минфина Антон Силуанов:

Мы сейчас [по итогам 2023 года] ожидаем дефицита около 1,5% к ВВП. Но после всех уточнений и пересчетов дефицит может быть поменьше, чем 1,5%.

Налоговые проверки принесли в бюджетную систему России в 2023 г. 200 млрд руб., об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров. Руководитель ведомства озвучил сумму на лекции общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия»., рассказывал DK.RU. Глава ФНС подчеркнул, что налоговые проверки не могут обеспечить доходную часть бюджета страны, но они нужны для поддержания дисциплины.