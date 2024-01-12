Банк Уралсиб повысил ставки по вкладу «Почетный пенсионер»
Доходность по вкладу «Почетный пенсионер» теперь составляет 13,49 – 14,15% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока вклада.
Вклад может открыть клиент, получающий пенсию на карту «Почетный пенсионер», а также любую другую карту или счет Банка Уралсиб.
Вклад может быть открыт в офисе Банка Уралсиб на сроки 121, 181, 367 и 732 дня. Сумма вклада от 50 тыс. до 10 млн руб. включительно. Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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