Банк Уралсиб повысил ставки по вкладу «Почетный пенсионер»

Доходность по вкладу «Почетный пенсионер» теперь составляет 13,49 – 14,15% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока вклада.

Вклад может открыть клиент, получающий пенсию на карту «Почетный пенсионер», а также любую другую карту или счет Банка Уралсиб.

Вклад может быть открыт в офисе Банка Уралсиб на сроки 121, 181, 367 и 732 дня. Сумма вклада от 50 тыс. до 10 млн руб. включительно. Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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О БАНКЕ

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 января 2024 г. насчитывает 217 точек продаж, 1351 банкомат и 279 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.