В Екатеринбург заходит сеть ресторанов из Сибири

Первые заведения — азиатское кафе, пивной ресторан и пекарня-кофейня — появятся в Кольцово. Сейчас для них набирают персонал.

В Екатеринбург заходит новая сеть ресторанов из Сибири. Ее первые проекты должны открыться в аэропорту Кольцово. Это азиатское бистро Aziatish, пивной ресторан Beerkitchen и кофейня Bake Up. Об этом сообщает E1.RU.

Aziatish — сеть азиатских кафе, где готовят блюда из морепродуктов. В меню есть роллы, гедза, поке, жареный рис и разные виды лапши. Beerkitchen — пивной ресторан, сделанный вместе с немецким производителем пива. Здесь готовят жареные колбаски, закуски к пиву, подают супы в хлебе. Bake Up — кафе, сочетающее черты пекарни и кофейни. Здесь можно попробовать круассаны.

Все они входят в группу заведений Дениса Иванова. По данным сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус», Денис Иванов — участник 45 юрлиц, большинство из них связаны со сферой общепита. Его рестораны уже работают в Новосибирске, Тюмени и в Москве.

Сейчас в будущие екатеринбургские проекты набирают персонал, объявления появились на сайтах вакансий. Сотрудникам предлагают трансфер от метро, сменный график, бесплатное питание и скидки на еду в ресторанах сети.

Для ресторатора важно открывать новые места. И мы рассматриваем разные варианты. Тут важно соблюсти баланс между творчеством, желанием открыть новые заведения, новые форматы и устойчивостью бизнеса. Конечно, мы бы хотели двигаться дальше. Очень заинтересованы в появлении партнеров-франчайзи, для меня важно работать в знаковых городах России, — ответил Иванов на вопрос о своих планах в интервью журналу «Континент Сибирь».

Напомним, недавно мы писали, что в клубном доме «Кандинский» заработал проект петербургских рестораторов — Self Edge Japanese.

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