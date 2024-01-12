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Стоимость обучения в российских вузах вырастет на 12% в 2024 г. На кого дорого учиться?

Стоимость обучения в российских вузах вырастет на 12% в 2024 г. На кого дорого учиться?
Иллюстрация: РИА Новости

Наибольший рост коснется специальностей гуманитарного и социально-экономического профиля, также вырастут в цене образовательные программы технического профиля.

#ЦЕНЫ#ОБРАЗОВАНИЕ#НОВОСТИ

Высшие учебные заведения анонсировали увеличение стоимости платного образования на 2024/25 учебный год на 10–12%, пишут «Известия». 

Президент Ассоциации негосударственных вузов РФ, ректор Российского нового университета Владимир Зернов рассказал, что причин для повышения стоимости обучения сразу несколько:

Во-первых, это увеличение затрат вузов на оборудование и программное обеспечение, так как импортные поставщики уходят с рынка, а заменить их особо некем. Во-вторых, свою роль сыграет существенное увеличение цен на услуги ЖКХ, которые не повышались в 2023 г., и электроэнергию. В-третьих, учебным заведениями необходимо будет компенсировать рост зарплат педагогам-специалистам.

Начальник управления приемной комиссии РЭУ им. Г.В. Плеханова Аюрика Батуева подтвердила, что стоимость обучения в 2024 г. вырастет, поскольку выросли затраты на реализацию образовательных программ:

Мы планируем повысить стоимость в среднем на 10% по университету в целом. Наибольший рост коснется специальностей гуманитарного и социально-экономического профиля, где стоимость обучения вырастет на 8-15%. На программы инженерно-технического профиля и ИТ-программы заложено повышение до 8%.

Управляющий директор Московского технологического института (МТИ) Андрей Рачинский считает, что особенно подорожают те программы обучения, которые требуют практической подготовки:

Наиболее дорогие программы сегодня — это обучение техническим профессиям в очном формате. Это строительство, энергетика и IT. С учетом реалий постоянно меняющегося мира стоимость подготовки таких специалистов будет постоянно расти, так как растет стоимость преподавателей-экспертов, лабораторий и материально-технического оснащения, что является ключевым для получения качественного образования

Традиционно самыми дорогими считаются такие образовательные программы, как дизайн, востоковедение, африканистика и IT. Их стоимость вырастет в будущем году в среднем на 5%. Наибольший рост, уверены эксперты, придется на самые массовые образовательные программы.

Ранее DK.RU рассказывал, что ведущие российские университеты в 2023/24 учебном году подняли стоимость обучения в среднем на 12%. Дороже всего учиться в МГИМО, где средняя стоимость курса составляет 700–800 тыс. руб. При этом по программам «Международные финансы и управление инвестициями» и «Международная экономика и финансы» стоимость обучения превышает 1 млн.

Эксперты считают, что в стране нужно увеличивать количество бюджетных мест. «50% студентов сегодня вынуждены платить за свое обучение», — говорит заслуженный учитель России Любовь Павлюченкова:

 С тех, кто вносит деньги за учебу, зачастую не спрашивают знаний, ставя им зачеты и экзамены, потому что они заплатили

Отметим, что лидером в России по приему абитуриентов на бюджетные места два года подряд становится Уральский федеральный университет, рассказывал DK.RU. 

Автор: Екатерина Тарханова
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