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Клиенты Банка Уралсиб получили доход 10,2% годовых от «Инлайф страхование жизни»

Клиенты Банка Уралсиб получили доход 10,2% годовых от «Инлайф страхование жизни»
Иллюстрация: unsplash.com

20 декабря 2023 г. прошла шестая дата наблюдения по полисам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) со стратегией «Новые перспективы» страховой компании «Инлайф страхование жизни».

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Стратегия завершилась досрочно, так как сработал механизм autocall. По итогам инвестирования клиенты получили 100% вложенного капитала и выплату 6-ти купонов.  Доход составил 5,1% (10,2% в годовом эквиваленте) за полгода с даты начала инвестирования.

Стратегия «Новые перспективы» — это стратегия с ежемесячной гарантированной выплатой купонов и условной защитой капитала по итогам действия программы. По договорам, оформленным с 22 июня по 11 августа 2023 г. включительно, сработал механизм автоотзыва уже спустя полгода с начала инвестирования. Договоры прекратили свое действие, клиентам будет выплачена инвестированная сумма и дополнительный инвестиционный доход.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» — это финансовый инструмент, который сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте банка.

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О БАНКЕ

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 января 2024 г. насчитывает 217 точек продаж, 1351 банкомат и 279 платежных терминала.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 гhttps://www.uralsib.ru/  ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KHXb2

 

Автор: Мария Смирнова
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