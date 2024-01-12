Клиенты Банка Уралсиб получили доход 10,2% годовых от «Инлайф страхование жизни»

20 декабря 2023 г. прошла шестая дата наблюдения по полисам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) со стратегией «Новые перспективы» страховой компании «Инлайф страхование жизни».

Стратегия завершилась досрочно, так как сработал механизм autocall. По итогам инвестирования клиенты получили 100% вложенного капитала и выплату 6-ти купонов. Доход составил 5,1% (10,2% в годовом эквиваленте) за полгода с даты начала инвестирования.

Стратегия «Новые перспективы» — это стратегия с ежемесячной гарантированной выплатой купонов и условной защитой капитала по итогам действия программы. По договорам, оформленным с 22 июня по 11 августа 2023 г. включительно, сработал механизм автоотзыва уже спустя полгода с начала инвестирования. Договоры прекратили свое действие, клиентам будет выплачена инвестированная сумма и дополнительный инвестиционный доход.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» — это финансовый инструмент, который сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте банка.

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О БАНКЕ

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 января 2024 г. насчитывает 217 точек продаж, 1351 банкомат и 279 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.