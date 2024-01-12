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Братья Борисихины закрыли в Екатеринбурге второй ресторан

Братья Борисихины закрыли в Екатеринбурге второй ресторан
Иллюстрация: Justmedia.ru

Весной прошлого года прекратил работу их проект Grain, а сейчас закрывается ресторан Cibo, правда, как говорят владельцы, может и не насовсем.

#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге на неопределенный срок закрывается итальянский ресторан Cibo на Пушкина, 12. Владельцы заведения Ярослав и Вадим Борисихины отмечают, что это не окончательное прекращение работы и обещают открыться снова. Вероятно, в новом формате. Об этом сообщает Justmedia.ru.

«С понедельника ресторан закрывает свои двери на неопределенный срок. Но мы не закрываемся полностью и расскажем о том, как будет работать ресторан, уже совсем скоро», — сообщается в социальных сетях ресторана.

Ресторан открылся семь лет назад, в январе 2017-го, в пространстве, где размещалась галерея «Свитер». Объект рассчитан на 100 посадочных мест. Его общая площадь — 300 кв. м.

Cibo известен многим своей кухней, большими эклерами и ежегодным новогодним декором. Заведение временно прекратит работу с 15 января.

Напомним, что в апреле 2023 г. закрылся ресторан Ярослава и Вадима Борисихиных Grain. О закрытии представители заведения также сообщили в соцсетях:

«Как это принято говорить, по независящим от нас (и неожиданным, в какой-то степени) обстоятельствам. Мы открылись чуть больше года назад и задумывали grain как место, в котором всем нам будет приятно проводить время за завтраком, деловым обедом, чашкой кофе или ужином».

Читайте также на DK.RU: В Екатеринбурге закрывается ресторан с почти двадцатилетним стажем работы.

Автор: Татьяна Юстус
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