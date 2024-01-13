На 2 млн больше: за 2023 год российские авиакомпании перевезли больше, чем планировали

Около 95% пассажирооборота приходится на самолеты иностранного производства, при этом санкции пока не сказались на показателях безопасности полетов российской гражданской авиации.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что гражданская авиация преодолела основные трудности, которые были вызваны санкциями, пишет Коммерсантъ. За 2023 год российские авиакомпании перевезли 105 млн пассажиров, что на 10%, больше, чем в 2022-м (95,2 млн). Несмотря на то что в первом полугодии российские авиакомпании нарастили перевозки на 18%, до 47,5 млн пассажиров год к году, Минтранс отказался повышать прогноз по авиаперелетам:

По оперативным данным, российские авиакомпании в 2023 году перевезли 105 миллионов пассажиров, что на 2 миллиона пассажиров превышает запланированный показатель. По сравнению с 2022 годом рост перевозок составил более 10%.

При этом 65% перевезенных пассажиров приходится на авиакомпании из топ-5 (группа «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии»). Около 95% пассажирооборота приходится на самолеты иностранного производства. В то же время в этом году на 15–20% выросло число задержек вылетов — это связано как с погодой, так и с дефицитом запчастей и комплектующих.

Введенные в 2022 г. западные санкции пока не сказались на показателях безопасности полетов российской гражданской авиации. Так, за 11 месяцев 2023 г. в коммерческой авиации зафиксировано 670 авиаинцидентов, из которых 400 связаны с отказами техники. Число подобных инцидентов за период 2019–2022 гг. находился на среднем уровне 485 событий в год.

Росавиация также приводит статистику авиапроисшествий: в 2019 г. — шесть (в том числе два из-за отказа техники), в 2020 г. — 11 (три), в 2021 г. — 12 (четыре), в 2022 г. — 15 (один), за 11 месяцев 2023 г. — восемь (один).

По данным службы, большинство инцидентов обусловлено конструктивными или производственными недостатками силовой установки, системы управления (невыпуск/неуборка механизации крыла). Кроме того, часто инциденты связанны с шасси (неуборка, ложное срабатывание сигнализации или датчиков положения опор), гидросистемой (разгерметизация, падение давления без разгерметизации), системой кондиционирования и регулирования давления воздуха в кабине.

Согласно прогнозу Минтранса, в 2023 г. российские авиакомпании должны были перевезти 101,2 млн пассажиров. В том числе 81,9 млн — внутри страны, или на 5,4% больше, чем в 2022-м.

Первый полет SJ-100 с отечественным двигателем состоится в первой половине 2024 г., сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. По данным ОАК, пробные двигатели уже установили на опытных самолетах, испытания начнутся после получения разрешения. Ранее Дмитрий Песков утверждал, что SJ-100 заменит на российских авиалиниях иностранные лайнеры и станет одним из основных самолетов для отечественных авиакомпаний. В рамках импортозамещения в нем заменили более 40 иностранных систем и агрегатов. Двигатель ПД-8 впервые запустили именно на самолете SSJ-100. Передачу первых двух лайнеров Superjet 100 (SJ 100), импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet 100, окончательно перенесли из-за технической неготовности продукта, рассказывал DK.RU.