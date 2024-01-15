«Сначала я не воспринимал мыловарение как бизнес. Но оказалось, это больше, чем ремесло»

Предприниматель из Верхотурья — о том, как почерпнул идею для стартапа в исторической литературе и как его мастерская помогает привлекать туристов в родной город.

Пять лет назад, окончив университет, Никита Зеленюк вернулся в Верхотурье и стал работать инженером по кинопоказу в муниципальном кинотеатре. В свободное время он изучал историю родного города и неожиданно для себя нашел идею для ремесленного бизнеса. Оказалось, что в XIX в. в Верхотурье была собственная мыловарня, и, если реализовать подобный проект в современных реалиях, можно неплохо «прокачать» имидж города.

За несколько лет объемы производства выросли с 50 до 2000 кусков мыла в месяц, а недавно о мастерской узнали далеко за пределами региона. В интервью DK.RU Никита Зеленюк рассказал историю бренда «СВерхМы».

Расскажите, почему идея развития мыловаренного производства вас так зацепила?

— Когда я начал изучать историю Верхотурья, обратил внимание на факт, что в 1836 г. у купца Трофима Казанцева в Верхотурье было два заводика — свечносальный и мыловаренный. А до этого слышал легенду о том, что в городе несколько веков назад варили мыло на козьем молоке.

Я задумался: какая все-таки богатая история у нашего города, какой большой потенциал. Но, к сожалению, туристы знают о Верхотурье только как о духовной столице Урала.

Еще несколько лет назад в наших сувенирных лавочках было сложно найти какие-то товары, которые бы по-настоящему отражали нашу историю. Иконы и крестики, так же, как и магнитики с названием города, можно купить в любом другом месте. Хотелось придумать какую-то интересную альтернативу типовой сувенирной продукции.

Рецепт мыла, которое вы изготавливаете, тоже нашли в документах?

— К сожалению, рецепт не сохранился. Но я попробовал воссоздать его с опорой на информацию из исторических источников и адаптировать к современным реалиям.

Известно, что раньше мыло производили из свиного и говяжьего жира, который предварительно растапливали. По этическим соображениям я заменил его на растительные масла — кокосовое, оливковое. Но я продолжил традиции, сохранив легендарный ингредиент — козье молоко. Его я закупаю у местных бабушек — можно сказать, это еще одна местная привязка.

С идеей понятно. А как вы организовали саму мастерскую? Как искали первоначальный капитал, помещение?

— Сначала я стал варить мыло на собственной кухне. Делал небольшие партии по 50 кусочков в месяц в свободное от работы время. Когда появились мысли о расширении, стал подыскивать помещение для аренды. Но потом понял, что у меня все это время был отличный вариант — когда-то мой дедушка построил просторный гараж, который был подключен ко всем необходимым коммуникациям.

Было еще одно обстоятельство, которое сыграло на руку. Друзья поделились ВКонтакте ссылкой на пост о том, что Игорь Алексеевич Алтушкин запускает шоу startup_reality, куда могут заявиться со своими проектами предприниматели из Свердловской области. Я не дошел до финала, но получил весомую финансовую поддержку в 600 тыс. руб. Эти деньги потратил на развитие проекта — оснащение мастерской, сертификацию продукции, разработку упаковки.

Верхотурье находится в 300 км от Екатеринбурга, где сосредоточена платежеспособная аудитория. Не было опасений, что проект не окупится?

— Честно говоря, сначала я не воспринимал эту историю как бизнес, не думал, что это перерастет во что-то серьезное.

Скорее это было моим хобби. В таком маленьком городе, как наш, вариантов досуга для молодежи немного, поэтому интересные занятия приходится придумывать себе самому. Но потом я увидел, что мои идеи откликаются. Получается, своим ремеслом я стал рассказывать историю города. До меня мало кто знал о том, кто был купец Трофим Казанцев, какие были заводики в Верхотурье.

Да, с учетом того, как далеко мы находимся от Екатеринбурга, там мы представлены в офлайн-точках только частично — мы сотрудничаем с сетью «ЖизньМарт», «Немузеем мусора» и еще несколькими магазинчиками. Но это не лишает нас потенциальной аудитории. Основная доля заказов приходится на маркетплейсы — оптимизируем логистические затраты за счет того, что увозим большие партии на склад OZON.

И, конечно, мыло продается в сувенирных и монастырских лавках Верхотурья и доступно тем, кто посещает наш город. Владельцы этих лавок с удовольствием соглашаются на сотрудничество.

За какое время вам удалось выйти на какой-то ощутимый заработок?

— Примерно спустя три-четыре года после старта я понял, что могу себя обеспечивать, и ушел с основной работы в кинотеатре. Со временем стало сложно совмещать, времени не хватало. Потому что производством занимаюсь сам — пока не готов это доверить кому-то другому.

К настоящему моменту объемы выросли до 2000 кусков в месяц. Я сам готовлю к производству и смешиваю ингредиенты, разливаю массу по формам, режу и упаковываю мыло. Это занимает весомую часть моего времени, но я оптимизировал процессы так, чтобы все успевать.

Пока это сложно назвать бизнесом. Скорее дело, которое приносит стабильный доход. Стараюсь вкладываться в развитие бренда. Например, сейчас вместе с брендинговым агентством разрабатываем упаковку для наборов. В последнее время получаю от покупателей просьбы — продавать не большие куски, а наборы из маленьких кусочков с разными ароматами, чтобы их можно было кому-то подарить.

Название бренда тоже придумывали вместе с профессионалами?

— Да. Мы постарались не просто подобрать звучное название, но и вложить в него смыслы. Так появился вариант «СВерхМы». Он однозначно привлекает внимание, но на слух может восприниматься негативно — все-таки в нашей российской культуре не очень любят амбициозных людей, которые «выпячивают себя».

На самом деле, аббревиатуру можно расшифровать по-разному — «С Верхотурья мы», «Славное Верхотурское мыло». Когда начинаешь рассказывать историю, людям становится понятно, почему мы пошли на такой ход, и они говорят, что задумка — классная.

Иллюстрация: скриншот передачи «Руссо экспрессо» от 07.10.23

В прошлом году о вашей мастерской рассказали сразу два крупных федеральных медиапроекта — телеканал «Пятница» и «Редакция» Алексея Пивоварова (включен в реестр иноагентов). Как они на вас вышли?

— История с телеканалом «Пятница» произошла благодаря Центру развития туризма Свердловской области, с сотрудниками которого у меня хорошие отношения. Когда команда тревел-шоу «Руссо экспрессо» готовила выпуск о Свердловской области и искала интересные сюжеты, ЦРТ предложили снять один из фрагментов программы в Верхотурье — рассказать о производстве мыла и о том, как проект связан с историей города. Получился интересный сюжет развлекательного формата.

Команда «Редакции» вышла на меня самостоятельно через соцсети. Их спецвыпуск был посвящен предпринимателям и энтузиастам из разных регионов, которые реализуют социально значимые инициативы. Здесь я уже смог рассказать не только о производстве мыла, но и о том, зачем я это делаю, почему мне кажется важным развивать Верхотурье и привлекать сюда туристов.

А еще одним героем из нашего города стал Дмитрий Вершинин — основатель и руководитель театра-студии «Град». Он собрал прекрасный коллектив единомышленников, актеров-любителей. Вместе им удается делать спектакли, которые вызывают живой интерес за пределами города. А еще Дмитрий проводит иммерсивную экскурсию по Верхотурью в образе кремлевского дворника конца XIX в.

Есть ли у вас еще какие-то инициативы, которые могут сделать Верхотурье более привлекательным для туристов?

— Прежде всего, я считаю, нужно решать проблему с навигацией. В городе практически нет указателей, которые показывают, как добраться до знаковых мест. Нет табличек с QR-кодами у зданий, по которым можно бы было прочитать о их истории и назначении. Многие туристы в лучшем случае ограничиваются посещением Николаевского мужского монастыря и Покровского женского монастыря, в худшем — теряются, уезжают с негативными впечатлениями и больше не возвращаются. Мы разработали авторскую карту города, на которую нанесли основные достопримечательности, заведения, где можно перекусить или отдохнуть. Также поделились лайфхаками для туристов.

Продолжаем развивать сувенирное направление. Как я уже говорил, в Верхотурье, помимо мыловаренного, был свечной заводик. Но, если раньше свечи использовались как источник света, то сейчас в моде ароматические свечи. Мы переосмыслили эту идею и разработали линейку свечей с ароматами нашего города. Например, один из них — аромат сирени, который будет напоминать о прогулке по Верхотурью в начале лета.

А недавно мы приобрели муфельную печь и оборудовали гончарную мастерскую. В этом ремесле себя нашла моя супруга. Думаю, со временем мы начнем не только производить керамическую посуду и сувениры, но и начнем организовывать экскурсии и мастер-классы. Думаю, что такие проекты сделают наш город более интересным для туристов и позволят посмотреть на него под другим углом.

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