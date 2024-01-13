В Ситибанке зависли 421,5 млрд руб. клиентских дивидендов

На конец 2023 г. сумма скопившихся дивидендов российских компаний, бумаги которых Ситибанк держит для клиентов, составляла 72% от российского бизнеса Citigroup.

В российском Ситибанке зависли дивиденды клиентов на сумму около $4,7 млрд (421,5 млрд руб.), следует из презентации для инвесторов группы, которую проанализировали Frank Media (FM). Citigroup выступала для своих клиентов депозитарием, рассказал Коммерсантъ. В середине 2023 г. объем таких средств составлял $1,7 млрд (148 млрд руб.).

Речь идет о средствах, заблокированных на счетах типа С. На конец 2023 г. сумма скопившихся дивидендов российских компаний, бумаги которых Ситибанк держит для клиентов, составляла 72% от российского бизнеса Citigroup — $6,5 млрд.

В сентябре Ситибанк объявил, что до конца года свернет всю сеть банкоматов в России. Сначала он предупредил, что перестанет обслуживать физлица, малый и средний бизнес. Затем перестал открывать новые счета, а также продал портфель потребительских займов и кредитных карт банку «Уралсиб», рассказал банковский эксперт Алексей Нечаев:

Это необходимый шаг, если все-таки Citigroup Inc приняла решение сворачивать бизнес. Начинать здесь надо именно с каналов пополнения и снятия со счетов. Если вы завершаете свои операции и находитесь в продвинутой фазе, то банкоматная сеть уже не особенно нужна. Самое главное, что отказ от банкоматов подействует на часть клиентов отрезвляюще. Они поймут, что финансовая организация сворачивает свою деятельность. На решение не в меньшей степени повлияли и издержки на содержание всей этой инфраструктуры.

В начале 2021 г. Citigroup заявила о желании продать свой розничный российский бизнес, писал DK.RU. После начала военной операции на Украине группа приняла решение перестать развивать свой бизнес в России. За 2023 г. объем бизнеса Citigroup на российском рынке сократился на 13%.