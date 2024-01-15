Очередная жертва санкций: ЛУКОЙЛ вынужден закрыть НПЗ в Нижнем Новгороде

ЛУКОЙЛ стал первой крупной жертвой санкций в нефтепереработке: компания на прошлой неделе остановила продажу бензина АИ-95, потеряв значительную часть оборудования после аварии.

ЛУКОЙЛ безуспешно ищет замену вышедшему из строя западному оборудованию: Нижегородский НПЗ, один из крупнейших в РФ, из-за аварии полностью остановил одну из двух установок каталитического крекинга, ключевых для производства бензина. Причиной стала поломка иностранного компрессорного оборудования, которое невозможно заменить в ближайшее время из-за последнего пакета санкций.

В ЛУКОЙЛе назвали аварию «инцидентом на технологической установке», подтвердив ее остановку. «Нижегороднефтеоргсинтез», один из крупнейших производителей бензина в России, в среднем в 2023 г. производил 410 тыс. тонн продукции в месяц, за 11 месяцев — 4,6 млн тонн. В компании пообещали удовлетворить «потребности внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов».

На Нижегородском НПЗ, перерабатывающем 5% от общей переработки нефти в России, работало две установки каталитического крекинга, введенные соответственно в 2010 и 2015 гг. Вышла из строя более старая установка. При этом 26 декабря 2023 г. произошла поломка и на новой установке каткрекинга, но ее удается держать на плаву на меньшей мощности. Так же 21 декабря 2023 г. сам ЛУКОЙЛ сообщал о возгорании на одной из установок.

Нижегородский НПЗ критично важен для обеспечения Московского региона, на который приходится около 30% потребления бензина в стране. Так, в Москву бензин с Нижегородского НПЗ доставлялся по трубопроводу. Компенсационные партии с других НПЗ, скорее всего, придется везти по железной дороге, что приведет к значительному удорожанию логистики, сроков поставки и стоимости конечного продукта. В 2022 г. Нижегородский НПЗ переработал около 15 млн тонн нефти.

Сейчас из-за аварии компания остановила продажу бензина АИ-95 на бирже. Такая тактика нефтекомпании объясняется желанием обеспечить топливом собственные АЗС. Однако это провоцирует участников рынка запасаться топливом, что пока не представляет большой проблемы из-за сезонного снижения спроса. С начала года АИ-95 и АИ-92 на СПбМТСБ в европейской части РФ подорожали на 2,5% и 3,2%, до 43,4 тыс. и 40,6 тыс. руб. за тонну соответственно. В том числе из-за сезонности ЛУКОЙЛ будет стремиться завершить ремонт на этой установке до весны.

Авария на Нижегородском НПЗ стала первым известным случаем, когда нехватка оборудования из-за санкций может привести к выпадению производства значительного объема высокооктанового топлива. Выход из строя одной из установок каткрекинга поначалу приведет к ситуации, когда завод будет производить половину от обычного объема автобензина. Потеря 200 тыс. тонн в месяц — это немало, но пока российский рынок может найти такие объемы.

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