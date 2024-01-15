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Банк Уралсиб поддержал благотворительный праздник в Екатеринбурге

Банк Уралсиб поддержал благотворительный праздник в Екатеринбурге
Иллюстрация: cdn.uralsib.ru

Коллектив Екатеринбургского филиала Банка Уралсиб поддержал детскую новогоднюю елку, организованную Благотворительным фондом «Забота и помощь детям».

#НОВОСТИ

Мероприятие  прошло в конце декабря в Библиотечном центре «Екатеринбург» при участии представителей Правительства Свердловской области и Администрации Екатеринбурга.

Более 70 ребят приняли активное участие в празднике. Их ожидали мастер-класс по изготовлению елочек и игрушек, игры с аниматорами, концерт, хоровод у елки, поиск Волшебника, чаепитие и аква-грим. В завершении праздника дети получили подарки от партнеров мероприятия, в числе которых был Уралсиб.

По словам Элины Перуновой, руководителя дирекции продаж и клиентского обслуживания премиального сегмента малого бизнеса, Уралсиб является финансовым партнером и обслуживающей кредитной организацией для Благотворительного фонда «Забота и помощь детям».

«Мы, конечно, не могли пропустить такое важное мероприятие. На средства, собранные коллективом банка в Екатеринбурге, мы приобрели множество сладостей, игрушек и канцтоваров для наших подопечных. Праздник подарил детишкам радость, хорошее настроение и для некоторых из них исполнил детскую мечту!» – сказала Элина Перунова.

Она также выразила благодарность всем сотрудникам банка, которые приняли участие в сборе средств, организации и проведении новогодней елки.

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О БАНКЕ

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 января 2024 г. насчитывает 217 точек продаж, 1351 банкомат и 279 платежных терминала.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 гhttps://www.uralsib.ru/  ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KG4S1

 

Автор: Мария Смирнова
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