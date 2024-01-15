Банк Уралсиб поддержал благотворительный праздник в Екатеринбурге
Коллектив Екатеринбургского филиала Банка Уралсиб поддержал детскую новогоднюю елку, организованную Благотворительным фондом «Забота и помощь детям».
Мероприятие прошло в конце декабря в Библиотечном центре «Екатеринбург» при участии представителей Правительства Свердловской области и Администрации Екатеринбурга.
Более 70 ребят приняли активное участие в празднике. Их ожидали мастер-класс по изготовлению елочек и игрушек, игры с аниматорами, концерт, хоровод у елки, поиск Волшебника, чаепитие и аква-грим. В завершении праздника дети получили подарки от партнеров мероприятия, в числе которых был Уралсиб.
По словам Элины Перуновой, руководителя дирекции продаж и клиентского обслуживания премиального сегмента малого бизнеса, Уралсиб является финансовым партнером и обслуживающей кредитной организацией для Благотворительного фонда «Забота и помощь детям».
«Мы, конечно, не могли пропустить такое важное мероприятие. На средства, собранные коллективом банка в Екатеринбурге, мы приобрели множество сладостей, игрушек и канцтоваров для наших подопечных. Праздник подарил детишкам радость, хорошее настроение и для некоторых из них исполнил детскую мечту!» – сказала Элина Перунова.
Она также выразила благодарность всем сотрудникам банка, которые приняли участие в сборе средств, организации и проведении новогодней елки.
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