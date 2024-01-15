Работы по восстановлению гостиницы «Большой Урал» придется отложить
Ее восстановлением планировала заняться компания Prinzip. Однако археологи обнаружили на территории земельного участка гостиницы ценные артефакты, которые теперь необходимо извлечь.
Опубликованы результаты государственной историко-культурной экспертизы территории земельного участка гостиницы «Большой Урал», где планировали провести реконструкцию. В документе указано, что во время изысканий археологи обнаружили несколько ценных артефактов.
Так, в результате анализа участка археологи нашли полуразрушенную кирпичную стену, возраст которой превышает 100 лет, фрагменты керамики, остатки фарфоровой посуды, фрагмент керамической курительной трубки «турецкого типа» XIX века и стеклянного пузырька.
Земельный участок имеет историко-культурные признаки наличия объектов культурного наследия и не может быть использован до разработки раздела проектной документации по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, — указано в заключении.
Ранее DK.RU писал, что восстановлением конструктивистской гостиницы планировал заняться уральский девелопер Prinzip Об этом на форуме 100+ TechnoBuild министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину рассказал глава строительной компании Геннадий Черных. Гостиницу планировали превратить в большой многофункциональный общественный центр.
Добавим, что весной прошлого года в Екатеринбурге заявили о скором старте работ по реконструкции еще одной знаковой для города гостиницы, «Исеть». Реконструкция гостиницы, признанной памятником конструктивизма, напомним, должна завершиться к 2028 г.