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Работы по восстановлению гостиницы «Большой Урал» придется отложить

Работы по восстановлению гостиницы «Большой Урал» придется отложить
Иллюстрация: e1.ru

Ее восстановлением планировала заняться компания Prinzip. Однако археологи обнаружили на территории земельного участка гостиницы ценные артефакты, которые теперь необходимо извлечь.

#ОКН#НОВОСТИ

Опубликованы результаты государственной историко-культурной экспертизы территории земельного участка гостиницы «Большой Урал», где планировали провести реконструкцию. В документе указано, что во время изысканий археологи обнаружили несколько ценных артефактов.

Так, в результате анализа участка археологи нашли полуразрушенную кирпичную стену, возраст которой превышает 100 лет, фрагменты керамики, остатки фарфоровой посуды, фрагмент керамической курительной трубки «турецкого типа» XIX века и стеклянного пузырька.

Земельный участок имеет историко-культурные признаки наличия объектов культурного наследия и не может быть использован до разработки раздела проектной документации по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, — указано в заключении. 

Ранее DK.RU писал, что восстановлением конструктивистской гостиницы планировал заняться уральский девелопер Prinzip  Об этом на форуме 100+ TechnoBuild министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину рассказал  глава строительной компании Геннадий Черных. Гостиницу планировали превратить в большой многофункциональный общественный центр.

Добавим, что весной прошлого года в Екатеринбурге заявили о скором старте работ по реконструкции еще одной знаковой для города гостиницы, «Исеть». Реконструкция гостиницы, признанной памятником конструктивизма, напомним, должна завершиться к 2028 г.

Автор: Елизавета Порошина
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