Вместо двух полос — шесть: реконструкция ЕКАДа продолжится

Участок с 10 по 24 км от Тюменского до Режевского тракта расширят — это необходимо для того, чтобы увеличить скорость потока и уменьшить число аварий. Реконструкцию проведут без ограничений движения.

В течение 2024 г. будет разработан проект расширения участка Екатеринбургской кольцевой автодороги от Тюменского до Режевского тракта, с 10 по 24 км. Вместо двухполосной дороги появятся шесть полос движения — фактически будет построена еще одна проезжая часть.

Будут обновлены существующие транспортные развязки и путепроводы. Встречные потоки транспорта будут разделены. Чтобы предотвратить внезапный выход на дорогу лосей и кабанов, будут также предусмотрены специальные ограждения. Дорожники планируют установить светодиодные лампы для освещения, нанести дорожную разметку с использованием термопластика, организовать на существующей площадке для отдыха водителей кафе и санузел.

Реконструкция северного полукольца — это новое качество в организации движения и его безопасности. Здесь будут минимизированы заторы, существенно возрастет скорость потока, на порядок снизится число аварий. Опыт эксплуатации первого построенного участка ЕКАД — от Полевского до Челябинского тракта – подтверждает обоснованность этого прогноза, — цитирует департамент информполитики и.о. начальника Управления автодорог Свердловской области Владимир Оглоблин.

Иллюстрация: телеграм-канал «Свердловский пул»

Напомним, летом прошлого года на ЕКАД открыли участок длиной 9,9 км, соединяющий Челябинский и Тюменский тракты, а также дорогу к аэропорту Кольцово. Он был реконструирован в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В ходе работ дорогу расширили до четырех полос с разделением встречных потоков транспорта. Сам участок был построен в 1990-е, но со временем перестал справляться с возросшим трафиком.

Также DK.RU писал, что городские власти облегчили выезд в центр и на ЕКАД жителям Мичуринского. В декабре открылось движение по ул. Карасьевской — появление новой дороги должно вдвое сократить интенсивность движения по Ручейной и уменьшить заторы на выезде из микрорайона в часы пиковой нагрузки.

Всего в этом году в регионе построят и отремонтируют свыше 200 км дорог. Объем дорожного фонда Свердловской области запланирован в размере 26 млрд рублей, писал Justmedia.ru.