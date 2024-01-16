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Открыта регистрация на ежегодный международный форум Build/State Contract

Открыта регистрация на ежегодный международный форум Build/State Contract
Иллюстрация: СРО "Уральское объединение строителей"

Форум состоится 15 марта. Традиционно заказчики и подрядчики в стройке и в проектировании смогут обменяться опытом, найти партнеров, обсудить проблемы в законодательстве.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Открыта регистрация на международный форум World Build/State Contract место встречи участников закупок, заказчиков и подрядчиков в сфере строительства и проектирования с коллегами и с исполнительными органами власти. Традиционно на форуме ожидается 10 тыс. очных и онлайн-участников из разных регионов России и других стран.

Форум состоится 15 марта 2024 г. в Екатеринбурге. У участников будет возможность установить новые контакты с партнерами и обсудить проблемы в законодательстве.

Цель форума улучшить законодательство о закупках в сфере строительства и проектирования, выйти на новые законодательные инициативы, чтобы бизнес смог работать еще быстрее, выгоднее, эффективнее.

Каждый участник форума сможет заявить о проблемах в законодательстве, которые затрудняют работу, мешают развивать бизнес. Представители Министерства финансов РФ, Минстроя РФ выскажут свое мнение о предложениях участников мероприятия по совершенствованию законодательства.

Подрядчики в строительстве и проектировании смогут найти партнеров среди ведущих заказчиков. О будущих работах, объектах, о потребностях в работе с подрядчиками расскажут «Сибирская генерирующая компания», «Выксунский завод» («ОМК»), ПАО «Сегежа Групп», «Харампурнефтегаз», «Челябинский трубопрокатный завод», «Минский автомобильный завод», «Навоийский горно-металлургический комбинат», «Оргэнергострой», представители УКСов, «Единых заказчиков» Иркутской, Калужской областей, Башкортостана.

У заказчиков-гостей форума будет возможность познакомиться с опытом работы вышеупомянутых спикеров, обсудить с коллегами актуальные темы и проблемы.

Участники форума получат рекомендации и советы по участию в закупках от профильных экспертов.

Организаторы форума СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций», «Российский аукционный дом», информационно-аналитическая система для мониторинга, анализа и контроля закупок, заказчиков и поставщиков «Маркер-Интерфакс», агентство конкурентных заявок «Ценный контракт». Форум проходит при поддержке Минстроя России, Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Программа и регистрация на сайте www.стройзакупки.рф.

Напомним, что в прошлом году после форума World Build/State Contract уральские строители и подрядчики отправили 38 строительных инициатив правительству России. DK.RU опубликовал топ-пять предложений по улучшению работы в отрасли.

Читайте также на DK.RU: «Если стройка идет значит жизнь идет. Стройка созидание».

Автор: Татьяна Юстус
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