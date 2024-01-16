Авиакомпания S7 сокращает присутствие в Москве и увольняет 15% персонала

Из-за проблем с двигателями у Airbus авиакомпания отправила на простой 20% самолетов и сократила штатное расписание. Совладелица S7 Татьяна Филева говорит, что перевозчик «пойдет обратно в регионы».

Крупнейшая в РФ частная авиакомпания S7 решила уменьшить численность летных экипажей в Москве, а также сотрудников московского офиса, пишет «Коммерсант». Компания сокращает членов экипажей, сотрудников отдела продаж, а также персонал в коммерческом, финансовом и экономическом департаментах. Собеседники издания отмечают, что под сокращение попадает 13-15% персонала.

Издание отмечает, что сокращения в московском офисе S7 связаны со снижением налета. Из-за проблем c двигателями Airbus A320 / А321neo авиакомпания пересмотрела штатное расписание и вынужденно отправила на простой 20% самолетов, на которых установлены проблемные американские двигатели P&W, рассказывал DK.RU.

В S7 сообщили, что на данный момент занимаются «перераспределением летных экипажей и частичным сокращением численности сотрудников в Московском регионе».

S7 предлагает части сотрудников из Москвы продолжить работу в новосибирском или иркутском филиалах. Пилоты могут пройти переобучение на другой тип воздушного судна, в частности на Embraer 170, и продолжить работу в компании. Кроме того, часть пилотов и бортпроводников по нашим рекомендациям переходят на работу в другие авиакомпании, в том числе международные, — учтонили в компании.

«Аэрофлот» и «Победа» уже выразили готовность на конкурсной основе принять на работу бортпроводников московского офиса S7.

После сокращения московского офиса авиакомпания сосредоточится на укреплении своего хаба в Новосибирске. Совладелец группы S7 Татьяна Филева ранее отмечала, что выручка от перевозок из Новосибирска в 2023 г. приблизилась к показателю от перевозок из Москвы, так что авиакомпания намерена «идти обратно в регион».

Главный редактор FrequentFlyers.ru Илья Шатилин отмечает, что S7 стала наиболее пострадавшей от санкций авиакомпанией.

Сокращения вызваны приостановкой эксплуатации Airbus семейства neo, всего у перевозчика стоит 40% этих бортов. Налет экипажей в Москве сократился на величину до 50%, что вызвало соразмерное падение доходов и, следовательно, привело пилотов к поиску новых работодателей.

Другие собеседники издания отмечают, что сокращения в S7 могут стать началом череды увольнений в других крупных авиакомпаниях. Эксперты говорят, что объемы перевозок до сих пор на 18% отстают от «доковидных» уровней, когда пассажиропоток в РФ составил 128 млн человек.

Как отмечал DK.RU, за 2023 г. российские авиакомпании перевезли 105 млн пассажиров, что на 10%, больше, чем в 2022-м (95,2 млн). При этом 65% перевезенных пассажиров пришлось на авиакомпании из топ-5 (группа «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии»).