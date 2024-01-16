Без немецкого и чешского. С полок российских магазинов может пропасть импортное пиво

Поставки импортного пива в 2023 г. выросли на 20% в сравнении с допандемийным 2019-м. Крупнейшим поставщиком пива в Россию остается Германия, следом за ней идут Бельгия и Чехия.

Госдума просит кабмин включить импортное пиво и пивные напитки в перечень продукции, которая запрещенна к ввозу из недружественных стран: США, государств Европейского союза, Канады, Австралии и Норвегии, пишут «Известия».

Автор инициативы, глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко настаивает, что в первую очередь нужно запретить импорт пива из Германии, которая стала лидером экспорта в 2023 г.:

Пиво — это практически такой же важный экспортный товар для Германии, как яблоки для Польши. Но ввоз яблок мы ограничили, а вот пива пока нет. При этом именно недружественные страны наращивают поставки этого напитка в нашу страну и зарабатывают на этом десятки миллионов долларов, налоговые отчисления от которых идут в том числе на поддержку ВСУ, — сказал депутат.

Как рассказывал DK.RU, поставки импортного пива в 2023 г. выросли на 20% в сравнении с допандемийным 2019-м. Крупнейшим поставщиком пива в Россию остается Германия, следом за ней идут Бельгия и Чехия. В письме кабмину депутат отмечает, что запрет поставок импортного пива позволит также поддержать отечественных производителей:

Это станет не только ощутимым для недружественных стран контрсанкционным действием, но и формой поддержки отечественных производителей пива, которые уже неоднократно призывали повысить ввозные пошлины на иностранную пивную продукцию, ввиду того что нынешние ставки позволяют иностранным производителям демпинговать на российском рынке, — заключает депутат.

В Ассоциации производителей пива, солода и напитков рассказали, что на импортное пиво приходится 4% рынка:

Мы полагаем, что усилия регулятора должны быть направлены на стимулирование локальных производителей к увеличению объемов производства именно российского пива и формирование предпочтений нашего потребителя к локальным сортам. Это процесс постепенный, требующий взвешенного подхода, — пояснили в пресс-службе.

Экономист, завкафедрой маркетинга университета «Синергия» Евгения Жукова согласна с инициативой депутатов:

Алкогольный рынок в России остается одним из самых привлекательных для иностранного бизнеса. Мы видим, что поставки пива за последний год выросли в разы, и очевидно, что продолжат расти и в нынешнем. При этом лидерами стали страны, которые поддерживают санкции против России. Будет правильным запретить таким странам ввоз их алкогольной продукции в нашу страну.

Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов полагает, что инициатива может быть поддержана кабмином, поскольку данный товар в достаточном объеме производится в России:

Никаких негативных последствий по сокращению пивного ассортимента не усматривается, поскольку российские производители в нем не уступают иностранным.

Эксперт считает, что эту меру можно распространить и на другую продукцию, которая в достаточном количестве производится в стране.

Добавим, что в ноябре 2023 г. Минпромторг поддержал инициативу депутатов о введении минимальных розничных цен (МРЦ) на разливное пиво и пивные напитки. Эксперты в Госдуме считают, что МРЦ очистит рынок от некачественной продукции, а также избавит его от серого импорта из соседних стран. При этом введение МРЦ может повлиять на цену пива в эконом-сегменте, но не более чем на 10–15%.