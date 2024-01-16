Жители Кушвы записали обращение к президенту и вышли на городскую площадь

Они пытаются привлечь внимание властей к проблемам своего города с отоплением и медициной. Им удалось добиться прокурорской проверки в больнице и поиска новой теплоснабжающей организации.

Сотрудники станции скорой помощи в Кушве записали видеообращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором пожаловались на то, что им не оплачивают переработки, не выдают спецодежду, а помещение станции не ремонтируют.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что надзорный орган проведет собственную проверку.

В ходе надзорных мероприятий сотрудниками прокуратуры будет проверено соблюдение администрацией учреждения здравоохранения трудового законодательства и законодательства о здравоохранении. Будет установлено, когда в последний раз проводился ремонт служебных помещений, а также достаточность финансирования ремонта помещений медицинского учреждения и служебного транспорта, — говорится в сообщении ведомства.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков взял на контроль ситуацию со скорой помощью в Кушве.

Сегодня около полудня на центральную площадь Кушвы пришло около 60 человек. Поводом стал визит в город правительственной комиссии и проблемы с отоплением.

В мэрии Кушвы сказали, что прямо сейчас котельная работает в штатном режиме, но возмущение людей возникло из-за того, что проблемы на ней случаются слишком часто.

«Люди устали. Перерасчет компания не делает, люди возмущены до предела. Сегодня они там решили собраться обсудить, как дальше жить с такой организацией. Это «ПКП Синергия». Сейчас все работает в штатном режиме, они вчера останавливали котельную для замены подшипников в сетевом насосе, частично был ремонт котла. Порядка четырех часов была котельная выведена из эксплуатации. Все остыло, ветер на улице, холодно. Понятно, что люди возмущены», — рассказал 66.RU мэр Кушвы Михаил Слепухин.

Он сообщил, что в ближайшее время администрация города расторгнет контракт с теплоснабжающей организацией.

Четвертый год они работают, условия концессионного соглашения они выполнили, наверное, на 10%. Хотя за это время они должны были осуществить ряд серьезных работ. Кроме как подготовка площадки для строительства новой котельной, они больше ничего не сделали. В дальнейшем будем готовить и разыгрывать концессию. Но такие подрядчики на улице не валяются и в очереди не стоят, чтобы прийти и строить. Этот подрядчик тоже с конкурса зашел, — резюмировал мэр.

«Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирной лично контролирует восстановление теплоснабжения в городе Кушва. 15 января из-за аварии в котельной там было нарушено теплоснабжение ряда домов. На текущий момент работы по устранению последствий аварии завершены, идет прогрев котла. На нормативные показатели планируется выйти к сегодня 14:00», — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, ранее мы писали, что из-за неисправности котельной без тепла остались 30 тыс. екатеринбуржцев. Прокуратура Екатеринбурга начала проверку в отношении компании «Т-Плюс» в связи со снижением параметров теплоснабжения в домах на Вторчермете и Уктусе.

Проблемы в котельной «Южная» начались 6 января, из-за чего температура отопления в домах упала. К утру 7 января аварию устранили, но вечером 8 января вышел из строя один из двух котлов. В 25-градусные морозы без тепла остались 234 дома, восемь детсадов и две школы.

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