Фестиваль «Лето на Заводе» может не состояться. Проект не получил грант

Организаторы надеются на областные власти и местных меценатов. Цена вопроса — 14,5 млн руб. Цель проекта — восстановление здания завода Турчаниновых-Соломирских как общественного пространства.

Юбилейное «Лето на Заводе» в Сысерти может не состояться. Проект не получил поддержку Фонда президентских грантов и теперь ищет новых спонсоров. На проведение фестиваля требуется 14,5 млн руб. Об этом сообщает JustMedia.

В 2024 г. фестивалю должно исполниться пять лет. Организаторы пишут, что главной целью проекта остается возрождение старинного здания завода Турчаниновых-Соломирских, на которое требуются сотни миллионов рублей.

Чтобы популяризовать эту задумку и начать двигаться к большой мечте, был придуман относительно «дешевый» способ оживления Завода — летний фестиваль, на проведение которого получалось привлекать гранты, — рассказывают организаторы проекта.

В прошлом году на проведение фестиваля привлекалось 14,9 млн, а в 2022 г. — 9,3 млн руб. Деньги шли на содержание и благоустройство пространства, работу команды и организационные расходы культурно-развлекательной программы.

Организаторы признаются, что грантовые деньги были финансовым ядром проекта и других равнозначных источников дохода у фестиваля на данный момент нет. Так как «Лето на заводе» общественный проект — он не может содержать сам себя в полном объеме и состоится только при поддержке областных властей или частных спонсоров из числа местных предпринимателей.

Фестиваль появился в 2020 г. и стал флагманским проектом в Сысерти, привлекающим на локацию туристов и бизнес. Благодаря проекту «Большую Сысерть» начали развивать как крупный туристический кластер.

Сам завод, который и стал центром фестиваля «Лето на заводе», был основан в 1732 г. по приказу Вильгельма де Геннина. До нашего времени сохранились лишь четыре корпуса, особую ценность представляет цех доменных печей.

Напомним, мы уже рассказывали, что конкретно сделала команда агентства развития Сысерти, чтобы оживить старинный завод. Фестиваль «Лето на заводе» — один из самых крупных проектов.

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