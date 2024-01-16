Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 16.01
87,67
96,06
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Фестиваль «Лето на Заводе» может не состояться. Проект не получил грант

Завод Турчаниновых-Соломирских, г. Сысерть
Завод Турчаниновых-Соломирских, г. Сысерть. Иллюстрация: DK.RU

Организаторы надеются на областные власти и местных меценатов. Цена вопроса — 14,5 млн руб. Цель проекта — восстановление здания завода Турчаниновых-Соломирских как общественного пространства.

#ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ#НОВОСТИ

Юбилейное «Лето на Заводе» в Сысерти может не состояться. Проект не получил поддержку Фонда президентских грантов и теперь ищет новых спонсоров. На проведение фестиваля требуется 14,5 млн руб. Об этом сообщает JustMedia.

В 2024 г. фестивалю должно исполниться пять лет. Организаторы пишут, что главной целью проекта остается возрождение старинного здания завода Турчаниновых-Соломирских, на которое требуются сотни миллионов рублей.

Чтобы популяризовать эту задумку и начать двигаться к большой мечте, был придуман относительно «дешевый» способ оживления Завода — летний фестиваль, на проведение которого получалось привлекать гранты, — рассказывают организаторы проекта.

В прошлом году на проведение фестиваля привлекалось 14,9 млн, а в 2022 г. — 9,3 млн руб. Деньги шли на содержание и благоустройство пространства, работу команды и организационные расходы культурно-развлекательной программы.

Организаторы признаются, что грантовые деньги были финансовым ядром проекта и других равнозначных источников дохода у фестиваля на данный момент нет. Так как «Лето на заводе» общественный проект — он не может содержать сам себя в полном объеме и состоится только при поддержке областных властей или частных спонсоров из числа местных предпринимателей.

Фестиваль появился в 2020 г. и стал флагманским проектом в Сысерти, привлекающим на локацию туристов и бизнес. Благодаря проекту «Большую Сысерть» начали развивать как крупный туристический кластер.

Сам завод, который и стал центром фестиваля «Лето на заводе», был основан в 1732 г. по приказу Вильгельма де Геннина. До нашего времени сохранились лишь четыре корпуса, особую ценность представляет цех доменных печей.

Напомним, мы уже рассказывали, что конкретно сделала команда агентства развития Сысерти, чтобы оживить старинный завод. Фестиваль «Лето на заводе» — один из самых крупных проектов.

Читайте также на DK.RU: Креативные кластеры: что это такое, чем они занимаются и при чем тут бизнес

Автор: Татьяна Юстус
Самое читаемое
  • В Ситибанке зависли 421,5 млрд руб. клиентских дивидендовВ Ситибанке зависли 421,5 млрд руб. клиентских дивидендов
  • «Когда рубль — царь и бог». История самого торгового города Урала«Когда рубль — царь и бог». История самого торгового города Урала
  • Людмила Абакумова: «Составляете брачный договор? Учтите все варианты развития событий»Людмила Абакумова: «Составляете брачный договор? Учтите все варианты развития событий»
  • На 2 млн больше: за 2023 год российские авиакомпании перевезли больше, чем планировалиНа 2 млн больше: за 2023 год российские авиакомпании перевезли больше, чем планировали
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.