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По 833 тыс. за ребенка? В России проиндексируют материнский капитал

По 833 тыс. за ребенка? В России проиндексируют материнский капитал
Иллюстрация: РИА Новости

Владимир Путин выступил против использования маткапитала для покупки автомобилей, поскольку это может помешать «гарантировать интересы детей», однако согласовал индексацию выплат за рождение детей.

#НОВОСТИ

В России с 1 февраля проиндексируют материнский капитал, пишет Forbes.ru. Теперь выплата на первого ребенка составит до 630 400 руб., на второго — до 833 000 руб. «Родителям, уже получившим выплату при рождении первого ребенка, при рождении второго ребенка положена доплата в размере 202 600 руб.», — указали в кабмине.

Глава Минтруда Антон Котяков, чьи слова приводятся в сообщении, пояснил, что размер выплаты «ежегодно индексируется по фактической инфляции». Поэтому с 1 февраля 2024 г. размер единовременной выплаты на первого ребенка увеличится на 43 400 руб., а на второго — на 57 400 руб.

Путин отметил, что изначально материнский капитал задумывался как инструмент поддержки многодетных семей по ключевым вопросам жизнедеятельности, одним из которых является прежде всего улучшение жилищных условий. По его словам, это и стало самым популярным направлением расходования маткапитала в 2023 г, возможностью воспользовались 677 000 семей. Вторым по популярности направлением (415 000 семей) стала ежемесячная выплата на ребенка до трех лет, третье место (376 000 семей) заняло образование.

Всего с 1 февраля в России будут проиндексированы более 40 видов выплат, субсидий и пособий, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале нормативно-правовых актов. Индексация пройдет по уровню фактической инфляции, то есть на 7,4%. Помимо материнского капитала, будет увеличен размер единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячной денежной выплаты ветеранам и ежемесячной страховой выплаты. 

С 1 января пенсии для неработающих россиян выросли на 7,5%, что, как заявляли в Госдуме, коснется более 32 млн человек. В Минтруде отмечали, что при этом средний размер пенсий составит 23 405 руб., писал DK.RU. В общей сложности на их выплаты будет направлено 10 трлн руб.
Автор: Андрей Широков
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