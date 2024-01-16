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Wildberries возвращает продавцам деньги, но не все берут

Wildberries возвращает продавцам деньги, но не все берут
Иллюстрация: РИА Новости

Маркетплейс Wildberries начал процедуру возврата денежных средств пострадавшим от пожара на складе предпринимателям и их клиентам. Некоторые из них отказываются от денег, чтобы поддержать Wildberries.

#НОВОСТИ

Wildberries сообщил о перечислении денег покупателям за заказы, которые были отменены из-за пожара на складе в Шушарах, пишет Коммерсантъ. Для части покупателей компания заменила товары на такие же при их наличии на других складах. Остальным клиентам Wildberries отправил деньги за отмену заказов. Для сокращения времени доставки задержанных товаров компания перераспределяет поставки на другие склады и сортировочные центры:

Более 47% покупателей получат свои заказы после замены товаров. 11% от этих заказов уже были выданы или доставлены в пункты выдачи. 53% покупателей получат возврат денежных средств.

При этом маркетплейс Wildberries рассказал, что получил несколько сотен обращений от продавцов, которые решили отказаться от компенсации за товары, сгоревшие в пожаре. «Еще до старта выплат некоторые продавцы выражали желание добровольно отказаться от компенсации, чтобы поддержать Wildberries. Мы получили несколько сотен таких обращений и очень тронуты желанием партнеров нам помочь и искренне благодарны за слова поддержки — сейчас нам это важно как никогда», — сообщила пресс-служба маркетплейса.

По предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков, убытки от пожара на складе  Wildberries в Санкт-Петербурге могут составить около 10 млрд руб., финальную же сумму официально пока не разглашают. Точные суммы компенсации продавцам будут установлены после сверки данных электронных учетных систем и других показателей. Кроме того, маркетплейс скроет с витрины товары, которые находились на складе в Шушарах, чтобы покупатели их не заказывали. 

Пожар на складе Wildberries в Шушарах площадью 100 тыс. кв. м произошел 13 января. Огонь распространился почти на весь склад — 70 тыс. кв. м. Ущерб оценивают в 10–11 млрд руб. Пожар потушили только через сутки. Возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил пожарной безопасности и злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). МЧС рассматривает версию с неисправностью проводки и проверяет версию поджога. В тот день на складе в Шушарах находилось 1617 человек.

Автор: Андрей Широков
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