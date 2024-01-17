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Очередная коммунальная авария в области. Без отопления остались жители Верхней Пышмы

Очередная коммунальная авария в области. Без отопления остались жители Верхней Пышмы
Иллюстрация: freepik.com

Трубу прорвало неподалеку от городской администрации, улицы заполнило паром, по ним льется кипяток. Тепла нет в домах на нескольких улицах, школах и детсадах.

#ЖКХ#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

Очередная коммунальная авария произошла в Свердловской области. 17 января без отопления остались сотни граждан в Верхней Пышме, трубу прорвало недалеко от городской администрации. В социальных сетях появились фото и видео, на которых видно, как улицы заполнены паром из-за льющегося кипятка.

Издание BezFormata пишет, что прорвало магистральный трубопровод, построенный в 1980-е. Из-за аварии теплоснабжение подается не в полном объеме в дома на ул. Юбилейная, Машиностроителей, Уральских рабочих и Успенского проспекта. Отопления нет не только в жилых домах, но и в семи детских садах и двух школах, в последних учеников перевели на дистанционное обучение. На месте ведутся ремонтные работы.

Напомним, это далеко не первая подобная авария в регионе с начала года. В первые дни января без отопления остались несколько сотен домов на Уктусе и Вторчермете, это произошло из-за аварии на котельной «Южная». Затем теплосети рвало в поселке Восточный, Ревде, Заречном. В Кушве с начала недели произошло сразу несколько аварий, полгорода осталось без отопления. Накануне, 16 января, десятки местных жителей вышли к зданию администрации с требованием вернуть тепло в квартиры, силовики людей не задерживали.

Ранее на DK.RU: Жители Кушвы записали обращение к президенту и вышли на городскую площадь

Автор: Александра Клименко
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