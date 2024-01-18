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Заплатите 200 млн за отсутствие офиса в Москве. Прессинг иностранных компаний

Заплатите 200 млн за отсутствие офиса в Москве. Прессинг иностранных компаний
Иллюстрация: РИА Новости

Юридическим лицам грозит штраф в размере от 1/15 до 1/10 годовой выручки за деятельность в интернете на территории России без размещения формы для направления обращений россиян.

#НОВОСТИ

По данным официального Telegram-канала московских судов общей юрисдикции, Amazon получил оборотный штраф в 200 млн руб. за отсутствие филиала в России и офиса в Москве, пишет Forbes. Amazon Web Services признали виновной по части 2 статьи 13.49 Административного кодекса (осуществление деятельности в интернете на территории России без размещения формы для направления обращений россиян либо без создания представительства). По этой норме юридическим лицам грозит штраф в размере от 1/15 до 1/10 выручки за календарный год. Аналогичные протоколы составили еще на 10 иностранных компаний, предоставляющих хостинг и доменные имена. 

Среди них — один из крупнейших в мире хостинг-провайдеров GoDaddy, который отказался обслуживать россиян с 2024 г., американские Godaddy, Bluehost, Kamatera, DreamHost и DigitalOcean, немецкая Hetzner Online. Bluehost и Kamatera также признаны виновными, каждой компании назначили штраф в размере 6 млн руб. Компании Hetzner назначили штраф в 117,7 млн руб.

GoDaddy и Hetzner вошли в число 11 провайдеров в списке Роскомнадзора, которые должны открыть в России офис в рамках закона о «приземлении». В прошлом месяце один из крупнейших в мире хостинг-провайдеров GoDaddy заявил, что прекратит обслуживать клиентов из России с начала 2024 г., а их учетные записи и связанные с ними продукты будут удалены. Незадолго до этого Hetzner тоже предупредила российских клиентов о планируемом прекращении оказания услуг, связав это с «напряженной геополитической ситуацией».

Ранее операторов обязали уведомлять Роскомнадзор при передаче персональных данных россиян в любую страну. Также они должны убедиться, что иностранный партнер сможет соблюдать конфиденциальность переданной информации и обеспечить ее защиту при обработке. В течение 10 дней Роскомнадзор имеет право запретить передачу таких данных, рассказывал DK.RU. Помимо передачи данных, сотовые операторы планируют регулярно повышать цены на свои услуги. Сейчас ФАС внимательно следит за тем, чтобы тарифы поднимались в пределах уровня инфляции. 

Автор: Андрей Широков
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