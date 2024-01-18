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Ажиотажный спрос привел к дефициту складов на российско-китайской границе

Ажиотажный спрос привел к дефициту складов на российско-китайской границе
Иллюстрация: РИА Новости

Дальневосточные предприниматели пожаловались президенту на перегруженные логистические комплексы на границе двух стран. Из-за нехватки складов срок пересечения границы вырос с одного до семи дней.

#ПОТРЕБЛЕНИЕ#НОВОСТИ

Основатель ПЭК и глава комитета по логистике «Деловой России» Вадим Филатов попросил Владимира Путина установить на международных автомобильных пунктах пропуска (МАПП) с Китаем режим ТОР для поддержки строительства складских комплексов. Просьба была озвучена во время встречи президента с предпринимателями Дальнего Востока, пишет «Коммерсант».

Нехватка мультимодальных складских комплексов на прилегающей к автомобильным международным пунктам пропуска территории, а у нас на российско-китайской границе 24 пункта пропуска, это реально сдерживающий фактор. Складов категорически не хватает на прилегающих территориях. Не то что класса А или А+ — класса G не найти, — сказал предприниматель.

Владимир Путин пообещал найти решение вопроса:

Вместе с губернатором подумаем, поговорим с правительством. Понятно, это потребует дополнительных решений со стороны правительства, со стороны Минфина. Договоримся, — подытожил президент.

Директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Константин Фомиченко рассказал, что общий объем складской недвижимости в регионах Дальнего Востока составляет 665 тыс. кв. м. Большинство площадей расположено в городах Приморского (59%) и Хабаровского края (33%):

Доля свободных площадей от общего объема предложения указанных регионов составляет менее 1%. Дефицит логистических площадок на границе между Россией и Китаем обострился два года назад вслед за резким увеличением грузопотока и продолжает усиливаться.

Из-за нехватки складских помещений за два года средний срок пересечения границы для сборных грузов вырос с одного до семи дней.

Руководитель подкомитета по таможенному регулированию «Деловой России» Эльвира Кускова уточнила, что на китайской границе складами оборудованы только пограничные переходы Забайкальск-Маньчжурия, Благовещенск-Хэйхэ и Пограничный-Суйфэньхэ. 

95% складов в Уссурийске, Забайкальске, Краскино, Пограничном и многих других населенных пунктах Дальнего Востока оборудованы устаревшей техникой, поэтому сотрудники вынуждены вручную сортировать, упаковывать и маркировать отправления.

Кроме того, из-за перегрузки большинство логистических центров могут организовать только перевалку грузов, а для маркировки и распределения отправлений владельцам груза приходится отправлять товар на другие склады Приморского края. 

Ранее DK.RU рассказывал, что по итогам 2023 г. товарооборот Китая с Россией вырос на 26,3%, что стало рекордным значением за время сотрудничества двух стран. Экспорт из Китая в РФ вырос на 46,9% до $110,97 млрд.

В первую очередь растет импорт автомобилей. Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов ранее отмечал, что у автодилеров и дистрибьюторов стали накапливаться китайские машины на складах в России.

Автор: Екатерина Круглова
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