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Дешевле на 0,02%! Куриные яйца впервые показали падение цен после подорожания на 59%

Дешевле на 0,02%! Куриные яйца впервые показали падение цен после подорожания на 59%
Иллюстрация: РИА Новости

Инфляция замедлилась на 0,13%. Стоимость куриных яиц и мясо курицы в России снизилась на 0,2% впервые за полгода. Тем не менее яйца остаются самым подорожавшим продуктом в России.

#НОВОСТИ

За период с 10 по 15 января инфляция на потребительском рынке замедлилась до 0,13%, год к году — до 7,4%, отмечает Forbes со ссылками на данные Минэкономразвития. По данным ведомства, в секторе продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,24%, темпы роста цен на плодоовощную продукцию снизились до 1,64%, на остальные продукты питания — до 0,06%. 

В том числе впервые за полгода в России подешевели куриные яйца. В прошлом году они стали самым подорожавшим продуктом — цена на них, по данным на конец декабря, выросла почти на 59% (при том, что в целом рост потребительских цен составил 7,45%). Стоимость яиц за период с 10 по 15 января 2024 г. снизилась на 0,2%. До этого цены на куриные яйца в России снижались на неделе с 20 по 26 июня 2023 г. — на 0,36%. Минсельхоз ожидает и дальнейшего снижения стоимости яиц. По данным ведомства, производители снижают цены на куриные яйца третью неделю подряд:

По состоянию на 17 января за минувшую неделю они сократились на 2,6% и 1,4% за первую и вторую категории соответственно. Как и ожидалось, динамика стоимости яйца в оптовом сегменте отражается и на рознице, что подтверждают данные Росстата. По оценке, этот тренд сохранится в ближайшей перспективе, — передает пресс-служба Минсельхоза. 

В середине декабря Владимир Путин принес извинения за рост цен на куриные яйца, объяснив его тем, что «спрос увеличился, а объемы производства — нет». При этом, по его словам, произошел «сбой в работе правительства» и вовремя не был открыт «в должном объеме» импорт. 

В конце декабря правительство утвердило постановление о беспошлинном ввозе куриных яиц в объеме до 1,2 млрд штук. А Россельхознадзор открыл поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий.

Впрочем, в Росптицесоюзе считают, что импорт куриных яиц из-за границы в нынешних объемах не приведет к существенному снижению цен. На данный момент закупочные цены на яйца из Турции и Азербайджана установлены не ниже, чем на продукцию отечественных производителей.

Автор: Андрей Широков
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