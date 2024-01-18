Перевозчики просят Владимира Путина вновь запретить экспорт бензина и дизеля

В январе крупный НПЗ «Лукойла» остановил работу и возник дефицит топлива, в итоге цены пошли вверх. Но эксперты говорят, что перевозчикам не следует подталкивать рынок к крайним мерам.

Грузоперевозчики обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть запрет на вывоз топлива из страны, пишут «Известия».

Представители транспортной отрасли написали письмо президенту, в котором пожаловались, что цена топлива в опте и рознице вернулась к росту:

После снятия кабмином в октябре ограничений на экспорт дизеля цены снова стали расти… Отечественным нефтегазовым компаниям выгоднее продавать топливо за границу, нежели внутри России. Несмотря на то что оптовые цены на бирже сейчас довольно низкие, и, казалось бы, розничная цена должна быть ниже, мы наблюдаем другую тенденцию, — говорится в письме.

Авторы инициативы уточняют, что на одной из крупных АЗС в Санкт-Петербурге стоимость дизеля за месяц выросла на 1 руб. до 65 руб. за литр.

Как рассказывал DK.RU, в сентябре 2023 г. правительство экстренно ввело запрет на экспорт топлива на фоне резкого роста цен на бензин и дизель, а также его дефицит. Например, стоимость АИ-92 на бирже стоил 62,5 тыс. руб. за 1 тонну. Однако в ноябре все ограничения были сняты на фоне стабилизации ситуации.

Как пишет издание, с середины декабря прошлого года некоторые виды топлива на бирже подорожали уже почти на 10%. Так АИ-92 в середине декабря стоил 40,1 тыс. руб. за 1 тонну, а 17 января — 43,8 тыс. руб.

В Минэнерго полагают, что повода для ввода ограничений нет:

Ведомство придерживается рыночных принципов ценообразования и баланса спроса и предложения на внутреннем рынке. Предпосылок для роста цен в рознице выше инфляции нет, при этом оптовая стоимость более волатильна.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин понимает обеспокоенность грузоперевозчиков. По его словам, рост стоимости топлива бьет по ним болезненно:

На ситуацию на рынке значительно влияет не столько отмена запрета на вывоз продукта, сколько сбои в работе российских нефтеперерабатывающих заводов. Например, недавно остановил работу крупный НПЗ «Лукойла», поэтому некоторый объем топлива на рынок не поступает.

Как рассказывал DK.RU, один из крупнейших в стране производителей бензина — Нижегородский НПЗ вынужденно в январе остановил одну из двух установок каталитического крекинга, ключевых для производства бензина. Сейчас из-за аварии компания остановила продажу бензина АИ-95 на бирже. Нижегородский НПЗ критично важен для обеспечения Московского региона, на который приходится около 30% потребления бензина в стране. Так, в Москву бензин с Нижегородского НПЗ доставлялся по трубопроводу.

Эксперты отмечают, что в стране сохраняется повышенный риск сбоев в работе НПЗ, поскольку до 80% сложного оборудования для нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий РФ до санкций поставляли из-за границы, сейчас компании испытывают трудности с приобретением комплектующих.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов при этом напомнил, что «Лукойл» уже прекратил экспорт, направляя все высвободившиеся объемы внутри страны:

Запрет на экспорт топлива из России ускорил бы процесс стабилизации внутреннего рынка и цен за счет его насыщения. Однако в текущей ситуации вводить полный запрет на экспорт нефтепродуктов нет необходимости. Рост цен был вызван аварией на Нижегородском НПЗ «Лукойла», а после нее Минэнерго совместно с нефтяными компаниями уже разработали меры для продолжения бесперебойного обеспечения топливом.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что перевозчикам не следует подталкивать рынок к крайним мерам: