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Особняк у «Тихвина» вернули к жизни за 80 млн руб., весной в нем откроют бистро

Особняк у «Тихвина» вернули к жизни за 80 млн руб., весной в нем откроют бистро
Автор фото: Владислав Лоншаков. Иллюстрация: E1.RU

Соседствующее с элитным жилым комплексом здание когда-то принадлежало предпринимателю Павлу Флоринскому. В 2021 г. инвестор приобрел его у мэрии через аукцион за 17,9 млн руб.

#РЕСТОРАНЫ#ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге завершается реставрация «Дома Флоринского» (Сакко и Ванцетти, 69), признанного объектом культурного наследия. Двухэтажный особняк XIX в. площадью 200 кв. м и прилегающий к нему участок в 414 кв. м ушел с молотка в 2021 г. за 17,9 млн руб. По данным «Делового дома на Архиерейской», инвестор потратил 32 млн руб. на его реставрацию и порядка 50 млн руб. — на отделочные работы.

Весной 2024 г. в здании откроется бистро Florinsky под управлением команды из ресторана Castor’ka.

Когда мы впервые зашли в особняк, он был разделен на мелкие каморки. Их было восемь, в каждой была своя печь. Дом приспособили для коммунального проживания. Мы заказали историческую экспертизу, получили разрешение на ремонт. Нам четко прописали, что мы должны сохранить, что восстановить. Все, вплоть до плинтусов, розеток на потолке и наклона дверного проема, — говорит ресторатор Анна Манерова (цитата по e1.ru).

Она отмечает, что самым сложным в ходе работ было проведение электричества и создание профессиональной вентиляции.

В бистро будет два зала (на первом и втором этажах) и две веранды с видом на «Тихвинъ». Заведение рассчитано на 109 посетителей. Внутренний дворик особняка будет использоваться круглый год: замой как «ледяной бар», в теплое время года там разместится гриль-зона.

Над меню бистро Florinsky работала команда из Санкт-Петербурга.  

Ранее DK.RU сообщил о закрытии итальянского ресторана Cibo на Пушкина, 12. Владельцы заведения Ярослав и Вадим Борисихины хотят изменить его формат.  

Напомним, что дочь Игоря Алтушкина Елизавета Величкина собирается открыть небольшой фудкорт с японскими панкейками в ТЦ Veer Mall. Идею нового проекта предприниматель почерпнула во время поездки в Лондон.

Автор: Виктория Говорковская
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