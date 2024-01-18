НИИ ОММ и еще шесть медцентров и больниц будут переданы в концессию

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил перечень объектов здравоохранения, которые будут реализованы на средства инвесторов. В бюджете деньги на них не предусмотрены.

В 2024 г. власти региона намерены привлечь частные инвестиции на реализацию ряда проектов в сфере здравоохранения. Их список утвердил Евгений Куйвашев:

Реконструкция Центра охраны матери и ребенка» (НИИ ОММ).

Центр находится в здании бывшего детского сада на Флотской, 52. Запланированы реконструкция существующего объекта и строительство нового блока.

Корпус операционного блока СОКБ № 1

В планах — строительство шестиэтажного здания операционного блока площадью более 13,2 тыс. кв. м. Здесь разместят 26 операционных и 36 коек отделения реанимации и интенсивной терапии.

Плановый срок строительства — 22 месяца.

Второй «Территориальный центр медицины катастроф» (ТЦМК)

Строительная готовность объекта составляет 5%. Здание собирались запустить в 2020 г., но проект заморозили из-за претензий к подрядчику. Летом 2023 г. стало известно, что вторую очередь собираются строить в рамках механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Одним из инвесторов станет Национальная служба санитарной авиации (НССА).

Новое здание поликлиники ДГБ № 8

Площадь здания должна составить 6 тыс. кв. м. Поликлиника будет обслуживать жителей микрорайонов Уктус, Шинный и Светлый. Пропускная способность — 500 посещений в смену.

Поликлиника ДГБ № 11 на Широкой Речке.

Центр специализированных видов медицинской помощи Уральского института травматологии и ортопедии имени Чаклина.

Лечебный корпус областного специализированного центра медицинской реабилитации «Озеро Чусовское».

Ранее DK.RU сообщил, что Администрация Екатеринбурга планирует отдать «Водоканал» в концессию. По словам начальника департамента экономики городской администрации Алексея Прядеина, в заключении концессии заинтересованы «два-три крупных игрока». Сейчас решается вопрос о том, что именно получит инвестор — все муниципальное предприятие или отдельные системы и объекты «Водоканала».

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