«Балтика» через суд пытается сохранить права на Carlsberg

Российская пивоваренная компания подала иск о признании недействительным одностороннего отказа датской Carlsberg от лицензии на бренды Carlsberg и Grimbergen.

Датская компания решила расторгнуть лицензионные соглашения с «Балтикой» на свои бренды в октябре прошлого года, однако теперь «Балтика» подала иск в арбитражный суд о признании недействительным одностороннего отказа датской компании, сообщил Forbes. При решении суда в пользу «Балтики» у компании не должно возникнуть технических проблем для возобновления производства под брендом Carlsberg, так как в России есть все необходимые материалы. Новый иск «Балтики» может быть ответом на возможную передачу марок компании структурам Carlsberg в других странах.

Лицензионные соглашения были разорваны в ответ на передачу доли Carlsberg в «Балтике» во временное управление Росимущества в июле:

К настоящему времени мы пришли к выводу, что не видим возможности найти решение вопроса об уходе из России с помощью переговоров. Мы отказываемся заключать сделку на неприемлемых условиях, оправдывая незаконное поглощение нашего бизнеса в России, — заявили в Carlsberg.

Датская компания заявила о планах уйти из России в марте 2022 г. В июне 2023-го Carlsberg объявила, что нашла нового владельца для «Балтики». Сделка так и не была реализована — 16 июля Владимир Путин передал доли иностранцев в «Балтике» во временное управление Росимущества. «Балтику» после этого возглавил Таймураз Боллоев.

Гендиректор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов напоминает, что принудительное лицензирование товарных знаков запрещено нормами Всемирной торговой организации, куда входит и Россия. Это значит, что Carlsberg может оспорить действия «Балтики» там. Пока «Балтика» может пользоваться оставшимися запасами и материалами Carlsberg до 1 апреля 2024 г.

Таймураз Боллоев считает, что национализация — «единственный выход из сложившейся ситуации». Если этого не сделать, объемные и доходные показатели «Балтики» упадут до 50%, рассказывал DK.RU.