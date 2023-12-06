Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 06.12
91,58
99,13
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Больше не Carlsberg. Новое руководство «Балтики» просит национализировать компанию

Больше не Carlsberg. Новое руководство «Балтики» просит национализировать компанию
Иллюстрация: РИА Новости

Руководство пивоваренной компании считает, что национализация единственный выход из сложившейся ситуации. Если этого не сделать, объемные и доходные показатели «Балтики» упадут до 50%.

#ПРОИЗВОДСТВО#САНКЦИИ#НОВОСТИ

Президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев заявил, что ее нужно национализировать. Как пишут «Ведомости», такое предложение содержится в письме к главе Росимущества Вадиму Яковенко.  

Таймураз Боллоев считает, что национализация «единственный выход из сложившейся ситуации»:  

Датская Carlsberg Group не приняла предложения российской стороны об условиях возможной сделки с более чем приемлемыми условиями как по части финансовых расчетов, так и по взаимовыгодному использованию брендов после перехода «Балтики» во временное управление Росимущества, —пишет он.  

Также топ-менеджер отмечает, что датский холдинг осуществил «недружественные и противоправные действия», когда перепродал права на бренд «Балтика» в 11 странах сроком на 20 лет, сказано в его письме.  

Боллоев уточняет, что по итогам  2022 г. компания заняла лишь 29% рынка, уступив долю лицензируемым европейским брендам, например, Tuborg, при этом выпуск ряда российских брендов («Ярпиво», «Невское» и проч.) «сведен к нулю».  

Данные обстоятельства и факт одностороннего расторжения лицензионного соглашения Carlsberg на международные бренды может привести к снижению объемных и доходных показателей «Балтики» до 50%, — резюмирует президент компании.  

Источник, близкий к Минфину, подтвердил получение письма и рассказал, что в кулуарах давно обсуждается национализация «Балтики». Однако «на сегодняшний день прецедентов национализации в нашей стране нет: иностранные активы в некоторых случаях находятся под управлением», добавил источник.  

Как рассказывал DK.RU, группа Carlsberg заявила о планах продать российский бизнес после обострения ситуации на Украине. В июне 2023 г. холдинг сообщил, что нашел покупателя на завод «Балтика». Однако в июле по решению президента Владимира Путина завод «Балтика» был передан во временное управление Росимуществу.

Недавно новый генеральный директор Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен заявил, что российские власти «украли» бизнес датской компании в России.  

В ноябре 2023 г. стало известно, что по делу о мошенничестве в пивоваренной компании «Балтика» задержан ее бывший президент Денис Шерстенников и вице-президент Антон Рогачевский. Топ-менеджеров «Балтики» обвиняют в передаче Carlsberg прав на российские бренды пива.    

Автор: Екатерина Тарханова
Самое читаемое
  • Новую деревню в Сысертском районе построят московские девелоперыНовую деревню в Сысертском районе построят московские девелоперы
  • Исторический максимум: цена золота ставит рекорды и продолжает растиИсторический максимум: цена золота ставит рекорды и продолжает расти
  • Татьяна Черниговская: «Моя главная претензия к мозгу в том, что он населен бомжами»Татьяна Черниговская: «Моя главная претензия к мозгу в том, что он населен бомжами»
  • Евгений Куйвашев — о яйцах, мусорном полигоне в Сысерти и исправительном центре на УктусеЕвгений Куйвашев — о яйцах, мусорном полигоне в Сысерти и исправительном центре на Уктусе
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.