Больше не Carlsberg. Новое руководство «Балтики» просит национализировать компанию

Руководство пивоваренной компании считает, что национализация единственный выход из сложившейся ситуации. Если этого не сделать, объемные и доходные показатели «Балтики» упадут до 50%.

Президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев заявил, что ее нужно национализировать. Как пишут «Ведомости», такое предложение содержится в письме к главе Росимущества Вадиму Яковенко.

Таймураз Боллоев считает, что национализация «единственный выход из сложившейся ситуации»:

Датская Carlsberg Group не приняла предложения российской стороны об условиях возможной сделки с более чем приемлемыми условиями как по части финансовых расчетов, так и по взаимовыгодному использованию брендов после перехода «Балтики» во временное управление Росимущества, —пишет он.

Также топ-менеджер отмечает, что датский холдинг осуществил «недружественные и противоправные действия», когда перепродал права на бренд «Балтика» в 11 странах сроком на 20 лет, сказано в его письме.

Боллоев уточняет, что по итогам 2022 г. компания заняла лишь 29% рынка, уступив долю лицензируемым европейским брендам, например, Tuborg, при этом выпуск ряда российских брендов («Ярпиво», «Невское» и проч.) «сведен к нулю».

Данные обстоятельства и факт одностороннего расторжения лицензионного соглашения Carlsberg на международные бренды может привести к снижению объемных и доходных показателей «Балтики» до 50%, — резюмирует президент компании.

Источник, близкий к Минфину, подтвердил получение письма и рассказал, что в кулуарах давно обсуждается национализация «Балтики». Однако «на сегодняшний день прецедентов национализации в нашей стране нет: иностранные активы в некоторых случаях находятся под управлением», добавил источник.

Как рассказывал DK.RU, группа Carlsberg заявила о планах продать российский бизнес после обострения ситуации на Украине. В июне 2023 г. холдинг сообщил, что нашел покупателя на завод «Балтика». Однако в июле по решению президента Владимира Путина завод «Балтика» был передан во временное управление Росимуществу.

Недавно новый генеральный директор Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен заявил, что российские власти «украли» бизнес датской компании в России.

В ноябре 2023 г. стало известно, что по делу о мошенничестве в пивоваренной компании «Балтика» задержан ее бывший президент Денис Шерстенников и вице-президент Антон Рогачевский. Топ-менеджеров «Балтики» обвиняют в передаче Carlsberg прав на российские бренды пива.