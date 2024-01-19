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Сгоревший склад Wildberries в Шушарах оказался незастрахованным

Сгоревший склад Wildberries в Шушарах оказался незастрахованным
Иллюстрация: РИА Новости

Как выяснилось после пожара, здание огромного складского комплекса площадью 112 тыс. кв. м не было застраховано. До подписания договора дело не дошло, страховка покрывала только товар.

#НОВОСТИ

Компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных страховых компаний незадолго до пожара, но до подписания дело так и не дошло, пишет РБК. Представитель Wildberries уже заявил, что вопрос страхования никак не влияет на обязательства маркетплейса перед партнерами. 

Склады Wildberries в поселке Шушары под Санкт-Петербургом называли крупнейшим в регионе, построенным под собственные нужды. Общая площадь в 112 тыс. кв. м оценивались в порядка 3 млрд руб. без учета оборудования. Еще в 300 млн руб. эксперты оценивали стоимость приобретенных под строительство 17 га земли.

Утром 13 января появились сообщения о пожаре на складе. Его площадь составила 70 тыс. кв. м, пожару присвоили пятый, максимальный уровень сложности. О полной ликвидации открытого горения в МЧС сообщили на следующий день в 14:17. На момент возгорания на объекте находилось 1200 человек, никто не погиб. Поставки, планировавшиеся на склад в Шушары, были перенаправлены на другие склады Wildberries. Компания сообщила, что планирует в течение двух недель открыть новый сортировочный центр в Петербурге. 

Маркетплейс Wildberries начал процедуру возврата денежных средств пострадавшим от пожара на складе предпринимателям и их клиентам. Некоторые из них отказываются от денег, чтобы поддержать партнера, рассказывал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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