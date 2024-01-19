Министерство культуры решило «отрезвить» кинотеатры штрафами за показ пиратского Голливуда

Министр культуры хочет напомнить рынку, что зарубежные продюсеры получают прокатные удостоверения, если их картины соответствуют действующему законодательству.

Участники просевшего рынка киноиндустрии «крайне обеспокоены» жестким заявлением министра культуры Ольги Любимовой, пишет Коммерсантъ. Она пригрозила «отрезвить» кинотеатры штрафами и закрытием за показ пиратских копий фильмов. Между тем сеансы «предсеансового обслуживания» с прокатом западных блокбастеров принесли за 2023 г. участникам рынка почти 11% доходов — более 4 млрд руб.

Пиратские показы голливудских фильмов в кинотеатрах могут прекратиться после штрафов или приостановки работы демонстратора, заявила Ольга Любимова в интервью «РИА Новости»:

Закрытие двух-трех частных кинотеатров, да и не только частных, это могут быть и муниципальные, где по факту будет происходить подобное, очень отрезвляет всегда отрасль.

По ее словам, у России «нет недружественных режиссеров», и зарубежные продюсеры получают прокатные удостоверения, если их картины соответствуют действующему законодательству.

Минкульт подчеркнул, что пока речи о расширении практики наказаний кинотеатров за пиратские показы зарубежных фильмов не идет. Но такая практика уже существует. Управление Минкульта по СФО и ДФО возбуждало дело в отношении АО «Кинотеатр Центральный» из-за показа пяти фильмов с 29 сентября по 1 октября 2023 г., сообщало издание SakhaLife. Уточнялось, что кинотеатр был оштрафован по ст. 14.58 КоАП РФ — показ фильма без прокатного удостоверения. Представитель «Кинотеатра Центральный» в суде объяснял, что мера была вынужденной, она потребовалась, чтобы избежать банкротства.

Практика «предсеансового обслуживания» появилась в российских кинотеатрах из-за того, что крупные зарубежные студии отказались от проката своих фильмов в РФ после начала СВО. Зрителю продают билет на короткий метр или документальный фильм, у которого есть прокатное удостоверение; перед ним бесплатно демонстрируется голливудский блокбастер. Владельцы кинозалов объясняли, что мера была необходима для сохранения бизнеса: на иностранные фильмы приходилось 73,76% кассовых сборов. Исчезновение лент из проката привело к двукратному падению выручки крупных киносетей.

Владимир Толстой, советник президента РФ по культуре, в ноябре 2023 г. заявил, что «единственное, чем можно это пока, условно, оправдать — это то, что [пиратский показ] заполняет некую дыру, которую испытали кинотеатры». Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков полагает, что к концу 2025 г. число российских фильмов «станет настолько масштабным, что прибегать к альтернативному показу кинотеатрам не придется».

По итогам 2023 г. рынок пиратского кинопроката достиг 4,19 млрд руб., сообщало издание Cinemaplex, ссылаясь на данные Единой автоматизированной информационной системы. Доля категории составила 10,75% от официального рынка. Зарубежные санкционные релизы помогают выровнять доходы кинотеатров. В киносетях уверяют, что необходимости ужесточать политику нет: в новогодние праздники пиратский контент показывали менее чем в 0,2% залов. Выдавить конкурирующий пиратский контент с рынка пытаются как раз крупные кинопрокатчики отечественных проектов, считают они.

Многие западные картины могли бы показываться по параллельному импорту, но большинство фильмов не проходит цензуру Министерства культуры, так как не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. А в вышедших фильмах и сериалах часто вырезается значительная часть хронометража ленты, если в сюжете упоминаются персонажи с нетрадиционной ориентацией (движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией), рассказывал DK.RU.