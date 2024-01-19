Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 18.01
88,35
96,05
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Екатеринбурге весной приступят к ремонту дорог как минимум на 9 улицах

В Екатеринбурге весной приступят к ремонту дорог как минимум на 9 улицах
Иллюстрация: екатеринбург.рф

Дорожное покрытие обновят в центре города, а также в Верх-Исетском, Чкаловском и Кировском, Орджоникидзевском районах. На работы направят более 1 млрд руб.

#НОВОСТИ

Администрация Екатеринбурга опубликовала список утвержденных участков дорог, которые будут отремонтированы в этом сезоне в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как пишет Justmedia.ru, пока определено 9 участков:

  • ул. Московская — от Пальмиро Тольятти до Щорса;
  • ул. Крауля — от Токарей до Викулова;
  • ул. Малышева — от Московской до Добролюбова;
  • ул. Студенческой — от Первомайской до Малышева;
  • ул. Восточной — от Малышева до Куйбышева;
  • ул. Крестинского — от дома № 53 до Академика Шварца;
  • ул. Зенитчиков — от Братской до Палисадной;
  • ул. 8 Марта — от Радищева до Куйбышева;
  • пр. Космонавтов — от Шефской до Старых Большевиков.

 В Екатеринбурге весной приступят к ремонту дорог как минимум на 9 улицах 1 В Екатеринбурге весной приступят к ремонту дорог как минимум на 9 улицах 2В Екатеринбурге весной приступят к ремонту дорог как минимум на 9 улицах 3

К работам приступят с наступлением плюсовых температур. Здесь обновят дорожное полотно, отремонтируют тротуары, заменят бордюрный камень, установят пандусы на лестницах, обновят люки колодцев и 24 светофора. На эти цели направят более 1 млрд руб.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в ближайшее время установят несколько десятков новых камер фиксации ПДД. Они появятся крупнейших перекрестках города, а также у нескольких пешеходных переходов. DK.RU публиковал адреса и даты их установки.

Также DK.RU рассказывал, что в ближайшие годы продолжится реконструкция ЕКАД. В этом году будет разработан расширения участка Екатеринбургской кольцевой автодороги от Тюменского до Режевского тракта, с 10 по 24 км. Вместо двухполосной дороги появятся шесть полос движения — фактически будет построена еще одна проезжая часть. Будут обновлены существующие транспортные развязки и путепроводы. Встречные потоки транспорта будут разделены.

Автор: Елизавета Порошина
Самое читаемое
  • Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк под ударом. Крупнейшие банки лишат ипотечных госсубсидий?Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк под ударом. Крупнейшие банки лишат ипотечных госсубсидий?
  • Что за Ту-214? «Аэрофлот» показал параметры нового самолета на 175 местЧто за Ту-214? «Аэрофлот» показал параметры нового самолета на 175 мест
  • В центре Екатеринбурга закрывается экомаркетВ центре Екатеринбурга закрывается экомаркет
  • Свердловская область получит 372 млн руб. на строительство десяти новых гостиницСвердловская область получит 372 млн руб. на строительство десяти новых гостиниц
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.