В Екатеринбурге весной приступят к ремонту дорог как минимум на 9 улицах

Дорожное покрытие обновят в центре города, а также в Верх-Исетском, Чкаловском и Кировском, Орджоникидзевском районах. На работы направят более 1 млрд руб.

Администрация Екатеринбурга опубликовала список утвержденных участков дорог, которые будут отремонтированы в этом сезоне в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как пишет Justmedia.ru, пока определено 9 участков:

ул. Московская — от Пальмиро Тольятти до Щорса;

ул. Крауля — от Токарей до Викулова;

ул. Малышева — от Московской до Добролюбова;

ул. Студенческой — от Первомайской до Малышева;

ул. Восточной — от Малышева до Куйбышева;

ул. Крестинского — от дома № 53 до Академика Шварца;

ул. Зенитчиков — от Братской до Палисадной;

ул. 8 Марта — от Радищева до Куйбышева;

пр. Космонавтов — от Шефской до Старых Большевиков.

К работам приступят с наступлением плюсовых температур. Здесь обновят дорожное полотно, отремонтируют тротуары, заменят бордюрный камень, установят пандусы на лестницах, обновят люки колодцев и 24 светофора. На эти цели направят более 1 млрд руб.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в ближайшее время установят несколько десятков новых камер фиксации ПДД. Они появятся крупнейших перекрестках города, а также у нескольких пешеходных переходов. DK.RU публиковал адреса и даты их установки.

Также DK.RU рассказывал, что в ближайшие годы продолжится реконструкция ЕКАД. В этом году будет разработан расширения участка Екатеринбургской кольцевой автодороги от Тюменского до Режевского тракта, с 10 по 24 км. Вместо двухполосной дороги появятся шесть полос движения — фактически будет построена еще одна проезжая часть. Будут обновлены существующие транспортные развязки и путепроводы. Встречные потоки транспорта будут разделены.