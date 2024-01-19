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На Среднем Урале выросли продажи крепкого алкоголя

На Среднем Урале выросли продажи крепкого алкоголя
Иллюстрация: ru.freepik.com

Аналогичная ситуация наблюдается и в целом по России. Эксперты связывают тенденцию с нервным и физическим напряжением, которое люди испытывают последние годы.

#ПОТРЕБЛЕНИЕ#НОВОСТИ

За 2023 г. в Свердловской области спрос на ликероводочные изделия вырос сразу на 22,7%. Продажи коньяка увеличились на 9,3%, шампанского — на 9,9%, вина — на 5,1%. Эксперты отмечают, что за последние два года продажи алкоголя достигли своего пика — это связывают с нервным и физическим напряжением, которое люди испытывают последние несколько лет.

Самым популярным остается пиво, хотя за год продажи этого напитка выросли только на 2,9%. По данным Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), в период с января по сентябрь 2023 г. продажи пива на Среднем Урале составили 61,7 литров на душу населения.

На рынке доминирует водка — на нее приходится около 70% общего объема продаж, несмотря на незначительное уменьшение спроса год к году. Популярными остаются пиво и такие крепкие «цветные» напитки, как коньяк, виски, ром, джин. И это несмотря на то, что большая часть мужчин, которые и являлись активными потребителями крепкого алкоголя, находятся на СВО. Окончание СВО, которое когда-то наступит, скорее приведет к еще большему потреблению алкоголя населением, потому что происходящее еще долго будет в головах у людей, — цитирует директора ЦИФФРА Вадима Дробиза «Ъ-Урал».

Ранее DK.RU писал, что цены на алкоголь в этом году вырастут. Производители водки, джина, виски и вина уведомили ритейлеров о повышении цен с 2024 г. в пределах 10%. Импортеры алкоголя уже предупредили о росте цен на алкоголь от поставщиков на 5 – 25%.  

Также DK.RU рассказывал, что Минфин планирует согласиться на предложение Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) и поднять среднюю цену на водку. По плану акциз на водку с 2024 г. повышается на 5%, до 128,6 руб. за 0,5 л, но этого может оказаться недостаточно. Повышение МРЦ на 7% не отражает роста всех издержек. Производители при этом считают оптимальным повышение МРЦ 290 руб. за 0,5 л. 

Читайте также на DK.RU: «На рынке мы вторые, потому что едят люди всегда, а пьют — нет»

Автор: Елизавета Порошина
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