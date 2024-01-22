Ген уральского предпринимательства. Иван Харчевников – первый «мэр» Екатеринбурга

Харчевников был человеком Татищева, который не всегда четко следовал государевым указам и шел против Демидовых. Как он стал главой центра управления уральскими и сибирским заводами, что успел сделать?

Иван Харчевников в первую очередь известен как уральский купец. Начало его жизненного пути пришлось на эпоху Петра I. Это период, когда на Урале начиналось развитие горнозаводского дела и появление городов, а это требовало снабжения растущего населения всем необходимым. Харчевников как раз из тех людей, которые именно на этом нажили свое состояние. Причем ему удалось вырастить торговое дело до внушительных по тем временам размеров — он создал как бы «Сима-лэнд» XVIII в.

Однако главная роль, которую он сыграл в истории Урала, заключается не в этом. Харчевников стал первым бургомистром (мэром) Екатеринбурга, родоначальником местного самоуправления. Именно при нем екатеринбургские чиновники получили право издавать указы, имеющие юридическую силу, и собирать налоги в местную казну.

Екатеринбург на тот момент был центром, откуда управлялись не только заводы Урала, но и Сибири. При назначении на эту должность его поддержали не только местные заводовладельцы, но и сибирские, включая представителей всех слоев населения, сословий и конфессий, каких здесь всегда было множество. Он смог стать связующим звеном между невероятно разрозненным и многоликим населением восточной части России.

Почему именно его выбрали на эту должность, благодаря каким качествам, что успел сделать для Екатеринбурга — на эти вопросы для DK.RU ответил историк, журналист, директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

— Харчевников — выходец из купеческой среды. В моем представлении этот человек — один из помощников и сподвижников Василия Татищева (начальника горных казенных заводов Урала). И в этом смысле он очень любопытный исторический персонаж. Достаточно сказать, что даже на Среднем Урале оба появляются примерно в одно время и в одном и том же месте — на Уктусском железоделательном заводе.

Харчевников — человек Татищева. Что это значит?

Татищев отправляется на Урал по предписанию Берг-коллегии (госорган по управлению горнорудной промышленностью в России), через ее президента Якова Брюса — его задачей было становление медного производства, которое, в первую очередь, нужно было для развития монетного производства России.

Еще один любопытный момент — интерес, который проявили к Уктусскому заводу в столице. Запуск его датируется 1704 г. как железоделательного, в 1713 г. здесь начинается плавка меди. Медь брали с Гумешковского рудника. Это месторождение, своего рода, альфа и омега нашей медной промышленности. Во-первых, оно разрабатывается до сих пор (дорабатывается предприятием РМК). Во-вторых, началась разработка этого месторождения в раннем железном веке, в 1 тыс. до н. э. И уже тогда это была часть мощнейшего Уральского металлургического очага, сопоставимого с Крито-Микенским и Кавказским.

Интерес Демидовых к Гумешкам и Уктусскому заводу стал спусковым крючком для того, чтобы им заинтересовались в Санкт-Петербурге. И вот сюда приезжает Татищев, чтобы развивать медное производство. Но он довольно быстро переориентируется и понимает, что медное производство на Урале — это еще не все. Самые большие перспективы — у заводов по производству и переработке железа.

Своей деятельностью Татищев, в определенном смысле, нарушает волю государя. Екатеринбургский завод запущен в 1723 г. как железоделательный, а не медный, причем самый мощный в Европе. Во-вторых, Татищев идет против Демидовых, которые все время норовили прибрать к рукам Уктусский медный завод и Гумешки.

Таким образом, придя на Урал, Татищев гнет свою линию, формируя вокруг себя команду доверенных людей. Таким человеком команды, как кажется, был и Иван Харчевников. И тому есть множество доказательств, как и свидетельств того, благодаря чему он это заслужил.

Биография Ивана Харчевникова

Мы многого о нем не знаем. Неизвестна дата его рождения — то ли 1697 г., то ли 1700 г. Не сохранилось его портретов. Мы знаем, что он из Соли Камской — Соликамска. Из семьи посадских людей. О его семье мы знаем по Переписной книге. Так, данные за 1710 г. содержат сведения о семье его дяди Степана, а также о семье отца, где проживала и вдова другого дяди. Там же указано, что Ивану Харчевникову на тот момент было 13 лет.

Из Переписной книги Соли Камской, перепись за 1710 г.

В 1720 г. Харчевников появляется на Уктусском заводе. Известно, что между этими датами он какое-то время жил в Иркутске и ряде других городов Сибири. По данным екатеринбургского историка Михаила Киселева, Уктусским заводом на момент переезда туда Харчевникова управлял другой выходец из Соли Камской — комиссар Тимофей Матвеевич Бурцов (Бурцев). При его дворе жил 80-летний Степан Харчевников. Нет сведений, являлся ли последний родственником Ивана Харчевникова, но, скорее всего, было именно так. Более того, Иван Харчевников поселяется также при доме Бурцова со своей женой Алисафьей (Елизаветой).

О его биографии в Екатеринбурге мы преимущественно знаем по документам этого периода, хранящимся в ГАСО — Государственном архиве Свердловской области.

Например, имеется описание внешности Харчевникова из подорожной грамоты. Согласно ему, ростом он был около 169 см, «волосом черен; лицом бел, широковат; глаза карие; собою плечист и толст».

«Шел я мимо уктуского кабака и зашел на кабак…»

Это показания Харчевникова, подписанные им самим после драки в апреле 1723 г. К сожалению, что там произошло, для нас остается тайной. По крайней мере, сведения достаточно противоречивы, чтобы делать выводы.

Есть версия, что в 1723 г. Харчевников был подвергнут телесному наказанию по приказу Вильяма де Геннина, главного командира горных заводов, за кабацкую драку с караульным драгуном. Версию о том, что это был караульный, описывал историк Николай Корепанов.

Другой историк — Михаил Киселев, раздобыв само дело, пишет про эту историю иначе.

Все случилось 24 апреля 1723 г. Правда, не с караульным драгуном, а с гренадером Тобольского полка Максимом Кузнецовым. И, важно подчеркнуть, драка была не в строящемся Екатеринбурге, а в уктусском кабаке. Собственно, показания Харчевникова, подписанные им самим, начинаются словами: «Шел я мимо уктуского кабака и зашел на кабак». В Екатеринбург же Харчевников переедет на постоянное житье только в 1728 г. История растиражированная, но я бы не стал относиться к ней как к показательной.

Уктусский завод, рисунок из рукописи Г.В. де Геннина, 1735 г.

Торговая задача Харчевникова, поставленная Татищевым

На рубеже 1721-1722 гг. к Татищеву обратилась компания уктусских жителей во главе с Михаилом Пастуховым (молотовым старостой, то есть одним из наиболее авторитетных и уважаемых мастеров), дабы они организовали при казенном содействии торговлю на Уктусском заводе нужными для рабочих товарами — «съестными и платенными», т.е. едой и одеждой.

Тогда с торговлей при заводе было не очень, в поисках нужного некоторые рабочие могли отправляться «в дальние места», «от чего работам остановки бывают». Татищев 3 января 1722 г. распорядился выдать компанейщикам (торговцам) 400 руб. ссуды с условием возврата до 1 января 1723 г., а также приказал им наладить торговлю в Екатеринбурге.

Цитата из указа Василия Татищева

Весной 1723 г. Харчевникову, который уже начал разворачиваться на ниве предпринимательства, из тех денег достается от Татищева 50 руб. на развитие торговой деятельности (к сроку он вернул не все, а лишь 30 руб. 38 коп.). По тем временам это довольно приличная сумма. И задача тоже была большая — наладить снабжение города всем необходимым. Почему он вошел в круг людей, которым Татищев доверил это дело, доподлинно неизвестно.

Деньги XVIII в., хранятся в Музее истории Екатеринбурга

При заводе обязательно должны быть вещи, связанные с торговлей, с обеспечением и питанием… Не зря на плане первой Екатеринбургской крепости в западной части обозначены корчмы — питейные заведения, возможно, сочетавшиеся с постоялым двором. На месте нынешней площади 1905 г. и администрации развивалась так называемая торговая сторона — в 1720-х гг. здесь появляется Торговая площадь и, вскоре, Гостиный двор.

Уже в это время Харчевников занимается подрядами для казны, поставляет провиант — соль, сало, свечи. Кроме того, по данным Корепанова, торговал обсечками заводского кричного железа и казенными железными припасами. При этом в Екатеринбурге он селится только в 1728 году, а уже к 1729 г. у него появляются свои лавки в екатеринбургском гостином дворе.

Вещи, принадлежащие екатеринбуржцам XVIII в. Лучше можно рассмотреть в Музее истории Екатеринбурга

К тому времени он торгует не только в Екатеринбурге. Много контактировал с башкирами. Его торговые операции разворачиваются вплоть до Уфы. Это и пенька, и сало, и вообще все необходимое. Такой «Сима-ленд» XVIII в. При этом он очевидным образом по-прежнему связан с Татищевым. С 1737 г. последний назначен главой Оренбургской экспедиции и в эти же годы Иван Харчевников начинает заниматься поставками припасов еще и нее (Оренбургская экспедиция — государственное учреждение в России, ведавшее организацией торговли с народами Средней и Центральной Азии). Поставлял обувь, одежду, табак — все, что было нужно.

Дипломатическая миссия Харчевникова

Есть документ о миссии Харчевникова во время Башкирского восстания, которое было спровоцировано авантюристской политикой руководства Оренбургской экспедиции во главе с ее основателем, статским советником Иваном Кирилловым и началось после нападения на правительственные войска жителей Ногайской дороги под руководством Кильмяка Нурушева 1 июля 1735 г.

В ГАСО сохранился документ от 23 января 1736 г. — «Сказка екатеринбургского купца Ивана Харчевникова в Канцелярии Главного правления заводов о частной поездке в башкирскую Мякотинскую волость и о разговоре с муллой Тохтамышем Ибраимовым». В данной «Сказке» (донесении) Харчевников рассказывал, как ездил к башкирам звать их на помощь обозу с провиантом, который был захвачен разбойниками.

Цитата по документу из ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.626 «а». Л.20-20об. Подлинник

По определению Канцелярии Главного правления заводов от 20 августа 1735 г., предполагалось также известить о верности престолу башкир Сибирской дороги Кабинет Его Императорского Высочества, Сибирскую и Казанскую губернские канцелярии. И, видимо, Харчевников выполнял миссии такого своеобразного парламентера и соглядатая Татищева. Миссия оказалась не очень успешной. Ахмет дал уклончивый дипломатичный ответ, который означал, что башкиры вызволить русский обоз из беды не смогут.

Цитата по документу из ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.626 «а». Л.20-20об. Подлинник

Однако то, что Харчевников был назначен для выполнения этой миссии, очень показательно и говорит о нем как о человеке, которому Татищев доверял дела особой важности, в том числе деликатные и не требовавшие широкой огласки.

Вхождение в государственную деятельность

С 1736-1738 гг. Харчевников становится выбранным купцом при екатеринбургской казначейской конторе, то есть главным снабженцем заводского ведомства. С этого момента начинается его вхождение, как мы бы сейчас сказали, на госслужбу.

Надо понимать, что это человек уже за сорок. У него богатый жизненный опыт и связи с разными сословиями и деятелями разного уровня. При этом он еще сравнительно молод и активен. Понятно, что человек с таким бэкграундом заслуженно занимает эту должность.

В 1751 г. он становится первым бургомистром города Екатеринбурга. Ему 51 год. Это не финал его жизни, но апогей развития карьеры. Когда в 1750 г. начинается обсуждение, кто станет первым екатеринбургским бургомистром, по историческим источникам нам понятно, что его кандидатура не вызывает споров и отторжений.

Екатеринбург — особенный город. Это горнозаводской центр. Причем тогда отсюда управлялись не только уральские заводы, но и сибирские. Кандидатура Харчевникова согласуется не только с горнозаводской администрацией, но и с Тобольским губернским магистратом. Его кандидатура не вызывает отторжения у местного купечества. Наоборот, он к этому моменту зарекомендовал себя как стоящий и дельный человек, который в силу своего опыта и компетенций может занять пост городского головы.

Что он успел сделать

Екатеринбургская ратуша при Харчевникове приобретает самостоятельный статус: у нее появляется своя гербовая печать. Таким образом, она становится самостоятельным юридическим лицом, а Харчевников — родоначальником местного самоуправления.

При нем местное самоуправление получает мощные подпорки в виде первых финансовых полномочий. В частности речь идет о праве взимания пошлин с посадских людей, канцелярские и питейные сборы по городу также шли в городскую казну, минуя таможню.

Кроме того, Харчевников добивается выноса торговых балаганов при Гостином дворе, не принадлежавших выходцам из купеческого сословия. В качестве аналогии напрашиваются известные нам кампании по сокращению уличных киосков, хотя это, конечно, некорректное сравнение.

Понятно, что местная власть — это всегда корпорация, при которой действуют определенные договоренности и правила. Так вот он как представитель купеческого сословия, будучи бургомистром, эти правила устанавливал и закреплял.

Известно также, что Харчевников очень поддерживал своего зятя Якова Коробкова, основателя и первого владельца Каслинского завода. Правда, Коробков разорился и содержался какое-то время в тюрьме в Челябинске по делу о банкротстве, но Харчевников не переставал его поддерживать и в итоге пристроил на свой кожевенный завод в Бобровском.

Отличительная черта личности Ивана Харчевникова

Что в личности Харчевникова было действительно феноменального, так это его организаторские способности, коммуникативные навыки и коммерческая жилка. По крайней мере, такое субъективное ощущение возникает при знакомстве с его биографией. Кажется, он являл собой человека, способного держать связь между руководством региона и представителями различных прослоек местного общества. Это при том, что связи и контакты его были достаточно широки даже в масштабах страны.

Он уже в юности, напомню, побывал в Иркутске. В XVIII в. люди часто не выезжали дальше окрестностей своего села. Что там говорить, многие и сейчас в Иркутске-то не бывали. Представьте себе тогда добраться из Екатеринбурга до Уфы! Это путешествие длинной 500 км в одну сторону и никаких автобанов или железных дорог.

Важно отметить, что при не совсем устоявшихся связях русских с коренным населением у Харчевникова получается выстроить отношения и с ними тоже. При всей сложности и многополосной уральской территории он коммуницировал с разными стратами, народами, племенами и социальными сословиями — это, я думаю, довольно важный навык и по тем временам, и сейчас. Он-то и лежал в основе его личности и жизненного успеха. При этом Харчевников, конечно, не забывал и о финансовой выгоде своих предприятий.

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