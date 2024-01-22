Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в рейтинг лучших интернет-банков для бизнеса

Интернет-банк Уралсиб Бизнес Онлайн занял 11 место в рейтингах лучших интернет-банков для бизнеса — как для компаний малого бизнеса, так и для индивидуальных предпринимателей без сотрудников.

Рейтинги представлены компанией Markswebb в рамках исследования Business Internet Banking Rank – 2023. В рейтингах банки ранжировались согласно итоговой оценке, которая формировалась на основе анализа более чем 780 критериев, и показывала, насколько полноценно и удобно предприниматели могут решать свои бизнес-задачи в интернет-банке. В исследовании эксперты особо отметили сильные стороны Уралсиб Бизнес Онлайн — интерфейсы для работы с бухгалтерией, отправкой валюты и валютного контроля и депозитов.

Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг и удобные нефинансовые сервисы. Банк Уралсиб входит в Топ-10 рейтинга по объемам кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2022 г. (Эксперт РА).

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

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О БАНКЕ

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 января 2024 г. насчитывает 217 точек продаж, 1351 банкомат и 279 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.